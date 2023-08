Infantino: "Si las mujeres eligen las luchas correctas, pueden convencer a los hombres"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considera que la igualdad salarial en los Mundiales masculino y femenino sólo sería un "símbolo" que no "resolvería nada" si no se logran objetivos adicionales de desarrollo para el fútbol femenino, y ha instado a las mujeres a elegir "las luchas correctas" para "convencer a los hombres".

"Si las mujeres eligen las luchas correctas pueden convencernos a los hombres sobre lo que debemos hacer", señaló durante la segunda Convención de Fútbol Femenino de la FIFA, celebrada en Sídney en el marco del Mundial femenino de fútbol.

El domingo, España e Inglaterra se enfrentarán en la final por el mayor premio de la cita, que reparte 110 millones de dólares -más de 101 millones de euros-, más del triple de lo que se ofreció en el Mundial femenino de Francia 2019, pero aún significativamente menor que los 440 millones de dólares otorgados en la competición masculina de 2022 en Catar.

Además, instó a buscar "realmente la plena igualdad". "No solo igualdad salarial en el Mundial, que es un eslogan que aparece de vez en cuando. Eso no solucionaría nada. Podría ser un símbolo, pero no solucionaría nada, porque es un mes cada cuatro años y se trata de unas pocas jugadoras entre miles y miles de jugadoras. Tenemos que mantener el impulso. Tenemos que impulsarlo. Tenemos que ir a por la igualdad, pero tenemos que hacerlo de verdad", subrayó.

Dos meses antes del torneo, Infantino amenazó con "verse obligado a no retransmitir" el Mundial en los "cinco grandes" países europeos a raíz de lo que consideraba ofertas "muy decepcionantes y sencillamente inaceptables" de las televisiones, aunque finalmente se cerraron los acuerdos.

Las cifras de audiencia han batido récords en Australia, donde hasta 11,5 millones de personas -alrededor del 46% de la población- sintonizaron el partido de semifinales entre las 'Matildas' e Inglaterra, el programa de televisión de cualquier tipo más visto en el país desde 2001.

En el Reino Unido, los 7,3 millones de personas que vieron la misma contienda en BBC One constituyeron la mayor audiencia del Mundial en el país hasta la fecha, y el viernes Infantino reiteró su opinión de que las cadenas de televisión tienen un papel que desempeñar en el objetivo de la paridad de premios.

El torneo de 2023 se amplió a 32 equipos, y es también la primera vez que la competición es organizada por más de un país. "Se alzaron algunas voces, que costaba demasiado, que no obteníamos suficientes ingresos, que tendríamos que subvencionar. Y nuestra opinión fue: 'bueno, si tenemos que subvencionar, subvencionaremos, tenemos que hacerlo'", indicó.

"Pero en realidad, este Mundial generó más de 570 millones de dólares en ingresos, por lo que llegamos a un punto de equilibrio. No perdimos dinero y generamos los segundos mayores ingresos de cualquier deporte, aparte por supuesto del Mundial masculino, a escala mundial. Más de 500 millones", añadió.

La decisión de incluir más selecciones en la cita suscitó inicialmente el escepticismo de que solo serviría para acentuar la disparidad entre los equipos peor clasificados y las naciones con más recursos de la parte alta de la tabla.

Aunque las actuaciones destacadas en este Mundial podrían llevar a algunas jugadoras a contratos más lucrativos en lugares como Europa y Estados Unidos, el informe de evaluación comparativa más reciente de la FIFA reveló que el salario medio de las mujeres en ligas y clubes de todo el mundo era de sólo 14.000 dólares.

Infantino exigió que "el fútbol en general, en todas las ligas y en todas las competiciones, pague un precio justo". "Demostrad que respetáis a las mujeres y al deporte femenino. Veréis la reacción, será absolutamente fantástica. Necesitamos más competiciones locales, más competiciones continentales, más competiciones internacionales, porque cuando ves algunas de las historias tan bonitas que se han escrito en este Mundial", apuntó. "Tenemos que crear las condiciones en los próximos cuatro años para que puedan jugar a nivel profesional en casa. Este es el mayor reto que tenemos que asumir", concluyó.