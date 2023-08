De la excepción a la plaga: el verano se llena de futbolistas lesionados graves

Thibaut Courtois, Éder Militao, Kevin De Bruyne o Jurrien Timber son algunos nombres de futbolistas reconocidos que han caído lesionados de gravedad este verano, durante la pretemporada o en los primeros pasos del curso. La lista aumenta cada con cuentagotas cada jornada y lo que parecía una excepción parece convertirse en una plaga.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha sido uno de los primeros en alzar la voz ante una situación que comienza a ser habitual. Las pretemporadas de los equipos, más que periodos de preparación, se han convertido en giras promocionales. El entrenador español denunció con firmeza el estado actual del fútbol, que, a su juicio, no cuida bien a los protagonistas: los jugadores.

"Es una putada lo de De Bruyne, es un jugador muy importante para nosotros. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados... Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, la gente cae", afirmó.

"Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque 'show must go on'. Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la 'Champions' y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de clubes en Estados Unidos con 37 equipos. Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan 'no jugamos'", añadió Guardiola.

Antes de lesionarse De Bruyne, que estará cerca de cuatro meses fuera de los terrenos de juego por una lesión en el tendón de la corva, Guardiola ya lamentó el calendario que tenía que afrontar su equipo en el mes de agosto con la Community Shield, la Supercopa de Europa y los primeros partidos de la Premier League. Muchos asumieron las palabras de Guardiola como otra más de sus quejas. Sin embargo, tenía razón.

El Real Madrid, de los más afectados

Pero Guardiola no ha sido el primero en sufrir los rigores de la pretemporada en forma de lesiones. Sin duda, el más afectado ha sido el Real Madrid, que en apenas unos días perdió a Thibaut Courtois y a Éder Militao. El primero se lesionó durante un entrenamiento antes del inicio de la Liga y el segundo no pudo terminar el estreno del conjunto blanco en San Mamés frente al Athletic.

Ambos se han roto el ligamento cruzado anterior de una rodilla y estarán muchos meses fuera de juego. Y, como avisó Guardiola, 'the show must go on'. El Real Madrid firmó a Kepa Arrizabalaga para sustituir a Courtois y, de momento, no ha fichado a nadie para reforzar el centro de la defensa.

Pero no son los únicos afectados en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. En pretemporada también cayó uno de sus nuevos fichajes, el turco Arda Güler, que tiene afectado el menisco interno de su rodilla derecha. Ni siquiera le ha dado tiempo a ponerse la camiseta en un partido amistoso y deberá esperar un tiempo para hacerlo.

De Bruyne, Courtois, Militao y Güler no son excepciones. Este mismo miércoles, el Arsenal anunció la grave lesión que sufre Jurrien Timber, afectado de una rotura del cruzado anterior de su rodilla derecha producida durante el debut de los "gunners" frente al Nottingham Forest. El zaguero neerlandés llegó al Arsenal procedente del Ajax a cambio de 40 millones de euros y se perderá más de media temporada para tirar al cubo de la basura una inversión importante de la entidad londinense.

Silva, Simeone, Álex Millán, Marí... lista de bajas en España

En España también han caído más jugadores. En el Alavés, Giuliano Simeone se perderá toda la temporada por una fractura de peroné y una luxación de tobillo. A diferencia del resto, fue una durísima entrada del jugador del Burgos José Matos la que acabó, durante un amistoso, con la temporada del futbolista cedido por el Atlético.

A David Silva, no le dio tiempo ni a despedirse del fútbol sobre el césped en la que iba a ser su última temporada. El jugador de la Real Sociedad se vio obligado a adelantar su retirada por culpa de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El 'mago de Arguineguin', a sus 37 años, no podría afrontar una recuperación de ocho meses y decidió colgar las botas tras lesionarse en el mes de julio durante un entrenamiento.

En julio, también besó la lona el delantero del Oviedo Álex Millán, también con una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. En el Betis, William Carvalho será baja hasta mitad de septiembre por una lesión muscular en el tercio medio del sóleo de su pierna derecha; en el Valencia, Alberto Marí fue intervenido de una lesión en el recto femoral de su cuádriceps derecho" y estará de baja cuatro meses.

En la Premier League, además de Kevin De Bruyne y Jurrier Timber, también están fuera Emiliano Buendia (Aston Villa, lesión en los ligamentos de una rodilla) y los jugadores del Chelsea Christopher Nkunku y Wesley Fofana (ambos con lesiones en diferentes rodillas). Los tres, se lesionaron en verano.

Y en el Mundial de fútbol femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, la argentina Florencia Bonsegundo sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. La volante internacional albiceleste es una de las últimas afectadas de un verano repleto de incidentes.

Aún queda la mitad del mes de agosto. Habrá un parón de las Ligas para disputar partidos con las selecciones. Si sigue la tendencia, de aquí al final del verano la lista aumentará. Parece inevitable. Guardiola alzó la voz y seguramente no será el primero. Y, probablemente, los jugadores serán los siguientes en expresar sus quejar porque se acabarán cansando de un calendario veraniego que no es bueno para su salud.