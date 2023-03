Javier Tebas: "Aconsejo a Laporta menos victimismo y más claridad en el 'caso Negreira'"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles que no tiene "manía" al FC Barcelona y que cree que Joan Laporta y el club azulgrana "se equivocan" al culpar a la patronal de una "campaña" en su contra por el 'caso Negreira', por lo que aconsejó al dirigente catalán de "menos victimismo y más claridad", y dejó claro que "si alguien ha intentado hacer trampas, tendrá que tener consecuencias" en el ámbito que sea pertinente.

"El FC Barcelona sacó una nota diciendo que lo hacían todos (los pagos al CTA) y que era una práctica habitual. Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y el victimismo, después de la excusa inicial. El 'monstruo' se va haciendo más grande y él sigue sin dar explicaciones. La culpa es de Tebas, pero se está equivocando de puerta de habitación. Mi consejo es que menos victimismo y más claridad de lo que pasó", afirmó Tebas a los medios tras la renovación del acuerdo de LaLiga con Carolina Marín.

El dirigente insistió en que "el fútbol español necesita claridad" y recalcó que si esta es "sucia, tendrá que tener consecuencias". "Lo tenemos claro, nos da lo mismo si el club tiene un cero o 18 ceros, por encima está la reputación de la competición. Si alguien ha intentado hacer trampas, tendrá que tener consecuencias en los ámbitos que podamos. Trabajaremos para buscar a los responsables, sea quien sea", reiteró.

"Es de chiste que diga que nosotros hagamos una campaña contra el Barça. A lo mejor clubes que hacen trampas son los que no nos interesan en la competición. Es victimismo, nosotros estamos cumpliendo con nuestra función", manifestó.

Tebas repitió que lo que busca LaLiga es que "las cosas se clarifiquen". "Esta cuestión pinta mal", lamentó, aunque no cree que el "comportamiento irregular y no lógico" del FC Barcelona, al realizar pagos al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira, conlleve una "retirada de títulos". "Queremos que se actúe conforme a lo que diga la investigación, se tiene que ver hasta dónde llegó esa intención", comentó.

Recuerda a Rubiales que "lo importante es el fondo" no cuando ha salido

Para Tebas, todo lo que rodea al 'caso Negreira' "es muy triste". "Hay que investigar si intentó tener influencia, pero es evidente que ha habido una situación muy irregular, susceptible de ser investigada desde el ámbito de la corrupción deportiva. Solo la intención de comprar un partido o actuar pensando que podías influir en una designación puede ser delito", recordó.

"UEFA ya ha pedido información a la RFEF y nosotros denunciamos la situación a la UEFA dos días después de que saliera a la luz, cosa que no hicieron otras instituciones. Sus estatutos prevén que cuando las ligas nacionales no puedan intervenir por cualquier motivo, ellos sí", avanzó, después de reiterar que se presentarán como acusación particular cuando el 'caso Negreira' llegue al juzgado. "Cosa que no han hecho otras instituciones", criticó.

Además, cargó contra el Barça por sus acusaciones de que pretende convertirle en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). "Que mire en otra puerta, en otra a la que llama muchas veces y entra y sale. Se está equivocando, qué intereses tenemos nosotros en que el FC Barcelona se convierta en SAD, al revés. A lo mejor el de la otra puerta ve que se hacen SAD y dicen 'me cae por otro lado'. No tenemos manía al Barça y él lo sabe", subrayó.

Finalmente, calificó de "ocurrencia" por parte del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, decir que el 'caso Negreira' sale a la luz cuando se habla de la disputa de LaLiga con la Premier League y sus "'ricachones'". "Rubiales no tiene orden de prioridad en los valores. En el hipotético caso que fuese cierto lo que dice, que no lo es, lo importante es el fondo del 'caso Negreira', no si ha salido a la vez que lo de la Premier. Sólo con ver quien mueve las ramas de los árboles mediáticos uno se da cuenta de dónde sale", zanjó.