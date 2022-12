El seleccionador marroquí: "Portugal es favorita, como lo era España"

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, avisa a Portugal: "ellos son favoritos, pero como lo era España", al tiempo que aseguró que quieren seguir "dando la sorpresa".

"Portugal, como España, ha venido aquí a ganar el Mundial. Pero ya hemos demostrado que somos un equipo difícil de derrotar. No es fácil hacernos gol y tenemos jugadores que pueden marcar. Hemos hecho historia, pero no nos conformamos con esto", aseguró el técnico en víspera del duelo de octavos de final del Mundial de Qatar contra Portugal.

Marruecos se ha convertido en el primer país árabe que alcanza los cuartos en un Mundial y en el cuarto africano que lo hace, pero ahora, dijo el seleccionador, quieren ser los primeros en llegar a semifinales.

El técnico afirmó que ahora son "el equipo simpático al que todo el mundo apoya" y agradeció "el respaldo de todos los aficionados de África y del mundo árabe", pero señaló que "no hay que caer en el conformismo".

"No hemos hecho nada, esto no es suficiente. Hemos hecho historia pero si nos quedamos aquí, no será nada. Si nos conformamos, querrá decir que no hemos progresado mentalmente", dijo

"Lo único que hemos conseguido hasta ahora es acabar con unos pronósticos hechos con unas estadísticas de Harvard que no sirven para nada. En el fútbol todo es posible. Mis jugadores tienen hambre, no se conforman con los cuartos", señaló.

El seleccionador afirmó que Marruecos ya es tenido en cuenta por sus rivales con respeto: "Hemos demostrado que somos una piedra en el zapato de cualquiera".

"Nadie pensaba que ganaríamos un partido y ahora todo el mundo cree en nosotros. Nos esperan. Eso nos genera una presión, pero es positiva. Queremos ser la locomotora de todos esos países", dijo.

Regragui indicó que es el momento de "romper el techo de cristal" y de confiar más en técnicos africanos que, dijo, "tienen la preparación para entrenar en Europa".

"A mí siempre me decían que no tenía experiencia. Llevo siete partidos y ya estoy en cuartos de final de un Mundial. En esta competición todos los equipos africanos tenían entrenadores africanos. Cuando nos dan responsabilidad demostramos que podemos", indicó.

El seleccionador reconoció que su equipo llega "cansado", porque ha afrontado "a naciones muy fuerte, Croacia, Bélgica, Canadá, la más potente de Norteamérica y para terminar a España, la selección que mas te hace correr".

Pero indicó que sus jugadores "tienen una gran voluntad y determinación" para medirse a Portugal, "otro equipo que viene a ganar el Mundial" y que "también tendrá más la posesión".

Sobre la posible ausencia de Cristiano Ronaldo en el once luso afirmó: "Como entrenador espero que no juegue, es uno de los mejores de la historia".

Regragui indicó que no renunciarán a su estilo de juego pese a las criticas de que son una selección muy defensiva: "Nos dicen que apenas tuvimos posesión contra España pero ¿quién la tiene contra España? Nadie, ni siquiera Alemania".

El técnico mostró su optimismo: "Hicimos una gesta contra España ¿Podemos repetirla en cuatro días? Ese es el reto que les he planteado a mis jugadores. Espero que la respuesta sea positiva".