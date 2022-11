Javier Clemente: "En un Mundial es importante tener temple en el primer partido"

El ex seleccionador español Javier Clemente explicó que "en un Mundial es importante tener temple en el primer partido", por lo que cree que la "juventud" de la lista de Luis Enrique puede ser un "inconveniente", aunque también aporta "casta" y "agresividad" a una de las "favoritas" para levantar el trofeo en Catar.

"España tiene opciones de ganar el Mundial, pero favorita... Es una de las favoritas, está dentro de un grupo de favoritos, aunque no tiene una tendencia muy alta popularmente a ser favorita, pero eso no es malo", analizó Clemente en una entrevista a Europa Press tras la presentación de la iniciativa Frecuencia 0.0 organizada por Tanqueray 0.0.

El ex técnico de equipos como el Athletic Club o el Atlético de Madrid defendió la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial, una lista con 20 debutantes y una edad media que no supera los 26 años. "La juventud en el fútbol es buena, pero tiene inconvenientes. En el Mundial el que tiene experiencia y oficio tiene más regularidad, más calma", explicó.

"El joven tiene más casta, más agresividad, pero la precipitación es mala. A mí me gustan los jóvenes, pero me gustan más los jóvenes-veteranos, tener 34 años y tener la ilusión y el hambre de uno de 20. En un Mundial es importante tener temple en el primer partido", analizó Clemente.

El exseleccionador, de 72 años y técnico de España en los Mundiales de 1994 y 1998, recordó que el "también llevaba a un equipo muy joven". "Llevé a Luis Enrique con 23 años, también a Julen Guerrero, 'Chapi' Ferrer, Sergi... Pero el Mundial es muy duro, el primer partido es muy duro, hay que saberlo jugar. El problema de la juventud es que pueden tener prisa desde el primer partido, y hay que ser intenso, pero tranquilo. Pero yo tengo mucha confianza en esta selección", agregó.

"Me gusta el carácter de Luis Enrique, yo creo que no se parece a mí en nada, él es más listo, viene de otro tiempo. Ha sido jugador de grandes niveles, ha ganado la 'Champions'. Pero es espontáneo, como yo, somos del norte, contestamos lo que nos viene a la cabeza. No entramos en conjeturas como dicen, es tan buena persona que yo creo que es incapaz de meterse con nadie", expresó sobre el técnico asturiano, el "mejor" para el puesto porque "es el que está".

Además, destacó su capacidad para recoger el ruido y las críticas que pueden rodear a la plantilla, algo que "a la plantilla la deja muy tranquila". "Lo malo es cuando se empieza a cuestionar a jugadores que están ahí, diciendo 'por qué no está este'. Eso a los jugadores no les gusta. Sergio Ramos, Eric García...", afirmó.

Finalmente, Clemente, recordado por su estilo pragmático y directo, abordó el debate sobre ganar o perder pero jugando 'bonito'. "El futbolista lo que quiere es ganar. ¿Crees que se plantea que hay que tocar el balón 457 veces? El futbolista quiere que acabe el partido, ganar 1-0 con un penalti a favor en el último minuto. ¿Tu crees que lloran en el vestuario de lo mal que han jugado? Encima alguno tiene prima...", argumentó.

"El Real Madrid ganó la 'Champions', y después de ganarla, ¿quién habló de las eliminatorias que jugaron de 'puta' pena en París y Manchester? ¿Tú crees que alguien se acuerda de que han jugado de 'puta' pena?", concluyó.