La gran fiesta del fútbol en Fuentes

El ansiado 12 de noviembre ya está aquí. Se acabó la cuenta atrás en Fuentes de Ebro, una localidad que hoy vivirá una de sus jornadas más especiales. Su equipo de fútbol recibe en San Miguel a Osasuna, uno de los conjuntos más en forma de Primera División, que aterriza en el humilde y coqueto estadio para disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2022-23. El encuentro, retransmitido por Movistar+, arranca a las 16.00, pero la fiesta comenzará mucho antes en las calles ribereñas, donde todo un pueblo vivirá en primera persona lo que envuelve un partido de fútbol profesional.

Hace ya varias semanas que no se habla de otras cosa en Fuentes de Ebro. Así lo han reconocido los propios jugadores locales, un grupo de jóvenes e intrépidos amantes del balompié, que esta semana han sentido (a menor escala) cómo es el día a día de sus ídolos.Panaderías, restaurantes, gasolineras, supermercados... No hay comercio en la localidad donde no se haya colado el nombre de Osasuna.

Todo el pueblo vive hoy pendiente de San Miguel. Desde primera hora, son varios los grupos de amigos y familiares de los futbolistas que se congregarán en las inmediaciones del estadio para recibir a la plantilla como se merece. Acostumbrados a llegar al campo en sus vehículos particulares, los jugadores de Iván Ballestero, entrenador local, emergerán en el campo de fútbol en autobús, todos juntos, para saborear y compartir unas emociones que, casi con total seguridad, nunca más volverán a sentir en sus vidas.

Fuera, acompañados de bombos y animación, cientos de seguidores aguardarán la llegada del equipo. Eso sí, para garantizar que la jornada sea una fiesta y nada (ni nadie) empañe la previa, un fuerte dispositivo de agentes velará por garantizar la seguridad antes, durante y después del partido. Porque Osasuna tampoco estará solo en Fuentes de Ebro. Apenas 211 kilómetros separan Pamplona de la localidad ribereña, por lo que también se espera que lleguen a Aragón un pequeño grupo de aficionados navarros, que dispondrán de una zona específica en uno de los fondos del campo para evitar cualquier posible incidente durante el choque.

San Miguel presentará la mejor entrada de su historia, con cerca de 3.000 aficionados en una instalación municipal que, gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, ha llevado a cabo en tiempo récord las pertinentes mejoras impuestas por la Federación Española de Fútbol. Hoy por la mañana se pondrán a la venta las últimas entradas a la venta, pero el lleno está asegurado.

Iván Ballestero, entrenador del Fuentes. Álvaro Sánchez

Un 2% de opciones

En lo puramente deportivo, son evidentes las innumerables diferencias que existen entre uno y otro equipo. El Fuentes es tercero en el grupo 3 de Regional Preferente, mientras que Osasuna se marcha al parón por el Mundial como el séptimo mejor conjunto de la Liga en España. Por todo ello, el entrenador del Fuentes, Iván Ballestero, apenas concede un 2% de opciones de pasar la eliminatoria ante un rival que milita cinco divisiones por encima. «Somos conscientes de que es una cosa prácticamente imposible, que el porcentaje de éxito es muy pequeño, de un 2%. Pero todos los años le toca a alguien la lotería, ojalá hoy sea a nosotros. Sobre todo, queremos dejar buena imagen, que las sensaciones sean las mismas de siempre, un equipo valiente, que intenta tener el balón y presionar alto», explica.

Ballestero, un «humilde empleado de banca», vive estos días en una nube, igual que sus futbolistas. «Que tu pasión te lleve a competir en un partido así es algo muy ilusionante. Hay mucho tiempo detrás de esto, mucho trabajo, tiempo que le quitas a la familia… Cuando llega un premio así cobra sentido todo lo anterior», señala el preparador, consciente de que no será fácil gestionar las emociones en una cita como la de esta tarde. «A los jugadores les digo que lo que hay que hacer es disfrutar, estar tranquilos. Vamos a plantear un partido lo más competitivo posible, pero disfrutando también del ambiente», apunta.

Por su parte, el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, puso en valor el «muchísimo respeto» que tiene por el rival, aunque reconoció que tiene la «obligación de pasar». «Tenemos el objetivo de clasificarnos, no queremos sustos», dijo el técnico, que viaja a Fuentes con 22 convocados.