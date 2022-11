El socio n.º 1 del Fuentes: "Va a venir al fútbol gente que no he visto nunca en el campo"

Aquel lejano 1967, cuando Fuentes de Ebro comenzó a celebrar los primeros goles de su equipo de fútbol, ni el más optimista podría soñar que 55 años después el campo de la localidad ribereña iba a recibir a todo un equipo de Primera División. “El partido contra Osasuna representa la constancia del Fuentes para conseguir cosas. Cuando empezamos no teníamos de nada. Es un aliciente enorme, algo que nunca pude imaginar cuando lo pusimos en marcha”, relata emocionado José Antonio Ferrer, el socio número 1 del club.

A sus 85 años, el que fuera también primer presidente de la entidad ribereña asegura que verá el encuentro copero “en el mismo asiento” donde ha visto jugar al Fuentes “toda la vida”. “Ahora, por la edad, vengo menos”, reconoce Ferrer, expectante por la relevancia que ha adquirido la cita en la localidad. “He hablado con vecinos que me han dicho que también vendrán. Es decir, va a venir gente al fútbol que no he visto nunca en el campo. Pero es lógico, un partido así llama la atención”, afirma.

Ferrer echa la vista atrás para viajar en el tiempo y recordar cómo se forjó un club que este sábado vivirá el partido más especial de su trayectoria. “Había un grupo de chicos de Fuentes que vinieron a hablar conmigo porque querían jugar al fútbol. Entonces se jugaba un partido para las fiestas y nada más. Fuimos a la Federación, preguntamos qué había que hacer y creamos el club, hicimos unos estatutos, etc”, evoca.

Una vez constituida la entidad, el Fuentes participó en la denominada Liga Dos Riberas, en la que participaron ocho conjuntos en circunstancias similares. “Antes de participar en esa competición, jugamos para probar el equipo un partido en El Burgo, donde ganamos 1-2. El primer partido de liga fue en Peñalba”, rememora Ferrer, maestro de profesión, que apenas tuvo contacto directo con el balón. “Yo era profesor. Jugué poco, cuando tenía 15 o 16 años, pero sí hacía jugar a mis alumnos, tanto chicos como chicas. Lo único que pretendía era que hicieran deporte para que no se fueran por otros derroteros”, sentencia.