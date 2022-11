Fuentes de Ebro, ante la histórica visita del Osasuna: “Todo el pueblo irá al partido”

Desde hace unas semanas, los vecinos del municipio zaragozano de Fuentes de Ebro se preparan para vivir el que muchos ya han adoptado como el evento del año. Se trata del encuentro que enfrentará al equipo local frente al Osasuna en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Cuando falta apenas una semana para el gran partido, son muchos los curiosos que se acercan a la entrada del campo con sus bicicletas, coches o incluso andando; para conocer las acciones que se han llevado a cabo para prepararse para la gran cita.

Entre ellos, Miguel Domingo, que fue el encargado de habilitar las explanadas y los aparcamientos que rodean el estadio San Miguel en las que el próximo domingo aparcarán los autobuses y coches del equipo rival y el resto de visitantes. “Hay capacidad para más de 1.000 vehículos y hasta 50 autobuses. Lo hicimos todo en tan solo día y medio”, asegura. Sin duda un gran reto para el gerente de la empresa Hermanos Domingo Pascual que, sin embargo; asegura que las ilusiones depositadas entre los vecinos con respecto a este día “hacen que todo merezca la pena”.

Miguel Domingo, ante el campo de fútbol de Fuentes de Ebro donde se disputará el partido de la Copa del Rey contra el Osasuna. Camino Ivars

En su caso, Domingo fue jugador del club durante 20 años, y entrenador de uno de los equipos del CD Fuentes durante tres. “Para la gente del pueblo y la afición del Fuentes es todo un sueño. Si alguien me lo hubiera dicho hace 20 años no me lo habría creído”, admite. Además, destaca que se trata de un evento muy ilusionante para los más jóvenes del pueblo. “Todo el mundo va a ir, en el pueblo no se habla de otra cosa”, señala.

El encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en el que el equipo zaragozano se enfrentará al conjunto navarro, tendrá lugar el sábado, 12 de noviembre, a las 16.30. Se esperan unos 3.000 espectadores, 200 de ellos, visitantes. Prueba de la disparidad de fuerzas es que en Pamplona viven más de 180.000 personas, mientras que Fuentes de Ebro tiene alrededor de 5.000 habitantes. Muchos en el pueblo ya tienen sus entradas, cuyos precios van de los 12 euros -para socios- a los 25 euros -para el resto de vecinos del pueblo-, ya que los habitantes de la localidad han tenido preferencia a la hora de hacerse con ellas.

Enrique Océn, con sus hijas, Daniela (debajo) y Clara. Camino Ivars

El resultado es lo de menos

Enrique Océn (47) y sus hijas, Daniela (17) y Clara (15), tienen las suyas desde el mismo día en el que se pusieron a la venta. “Las cogimos en el campo de fútbol. Como socio tenía derecho a 4 entradas, 12 euros para mí y mi mujer y las chicas gratis por ser menores”, explica. En su opinión es “un acierto que el partido se desarrolle aquí”, ya que va a repercutir en beneficios directos para el pueblo y el propio club, como por ejemplo las reformas que se han llevado a cabo: “Sabemos que es muy complicado ganar, pero la experiencia no nos la quita nadie, independientemente del resultado”.

También Rafa Berdusán (46) y sus tres hijos, Ángel (14) y Carmen y Alberto (6) también fueron de los primeros en adquirir las entradas, el pasado jueves, tan pronto como se pusieron a la venta. “Vamos toda la familia, con mi padre, que también es socio del club hace muchos años. Tres generaciones juntas”, reivindica. Espera que sea un día festivo y cargado de emociones: “Lo de menos es el resultado”.

Un vecino observa el campo de fútbol de Fuentes de Ebro donde se disputará el partido de la Copa del Rey contra el Osasuna. Camino Ivars

Para este fuentero, que asegura que la alegría se palpa en el ambiente del pueblo conforme van pasando los días, asistir al encuentro es un acto muy especial. “Me lo tomo con mucha emoción porque mi padre, que tiene 75 años, fue jugador del Fuentes en su época. Mis hermanos y yo también jugamos, y ahora juegan mis hijos. Me lo tomo como algo mío. Creo que va a ser un día histórico para el pueblo”, admite.

Aunque no son socios del club, la familia de Pedro Val (47), Patricia Pérez (45), y sus dos hijos, Laura (16) y Javier (14). “Trabajo en el estudio fotográfico del pueblo, que es patrocinador del club, y pudimos ir a comprarlas de los primeros. No vamos habitualmente al campo, pero en este caso no nos lo pensamos”, relata Patricia. Y es que si hay algo que ha conseguido este encuentro, es unir a todos los vecinos del pueblo, prácticamente sin excepción.

Campo de fútbol del CD Fuentes Camino Ivars

“Era imposible no estar informado de lo que estaba pasando con el Fuentes, todo el mundo hablaba del sorteo, del encuentro, de si el campo iba a servir o no. Hemos pasado semanas de muchos nervios e incertidumbre”, asegura Pedro. Sin embargo, reconocen que el pueblo se ha unido bajo la misma ilusión: “Es la primera vez que pasa algo así”.

Sus hijos sí que son habituales del campo. “Es un sitio al que solemos ir a pasar la tarde con los amigos. Conocemos a los jugadores, son vecinos del pueblo; es algo que nunca te habías planteado que fueras a vivir aquí”, admite ella, que reconoce que ese sábado “será un día de fiesta independientemente de que se gane o se pierda”.

Son muchas las personas del pueblo que aprovecharán la cita para salir a comer y cenar ese día con familia y amigos, e incluso, para salir de fiesta. “Seguro que lo celebraremos a lo grande”, indica la joven. Con nervios, pero mucha ilusión, el benjamín de la familia asegura que se prepara para vivir “un día histórico para el pueblo”.