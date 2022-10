Las Palmas, un histórico para el Teruel

El Teruel tendrá rival de Segunda División en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, pero tendrá al adversario más poderoso ahora mismo de esa categoría: la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo canario comanda la división de plata con puño de hierro de la mano de Francisco Javier García Pimienta y un largo reguero de futbolistas talentosos: desde Jonathan Viera -su estrella- a Vitolo, pasando por el joven Alberto Moleiro y jugadores con notable recorrido dentro del fútbol español como Sandro Ramírez o Florin Andone. A ellos, se les suman otros como Sergio Cardona, Sidnei, Marc Cardona, Óscar Clemente o Enzo Loiodice.

Como es usual en la idiosincrasia de Las Palmas, es un equipo muy basado en sus raíces, el futbolista canario, con sus virtudes y defectos. Un conjunto al que García Pimienta le ha otorgado un orden y un modelo que le hacen dominar la Segunda División con un fútbol ofensivo, de mucho toque e imaginación. Aún no ha perdido en 12 jornadas, solo ha encajado cuatro goles y ha metido 16. Números que les destacan como líderes de la categoría. Las Palmas no pierde un partido de liga regular desde el mes marzo, aunque no consiguió el pasado curso el ascenso a Primera al caer en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso contra el CD Tenerife.

Ahora en Segunda División, Las Palmas es un equipo histórico del fútbol español, con 34 temporadas de credencial en Primera División. En Copa del Rey, su mejor resultado es el subcampeonato de la edición de la campaña 77-78, cuando perdió la final disputada en el Santiago Bernabéu contra el FC Barcelona (3-1).

Un rival, de este modo, de mucha enjundia para un Teruel que se apoyará en su campo y en su gran momento como líder de su grupo de Segunda RFEF para intentar dar la campanada y seguir avanzando en la Copa.