Alarma Mundial a un mes de Catar

El fútbol atraviesa por un momento nunca antes visto en casi un siglo de competición internacional. Jamás, desde aquel primer Mundial de Uruguay en 1930, la gran cita del deporte del once contra once se había celebrado más allá de las fechas veraniegas. A un mes del inicio de Catar 2022, el estado de alarma se ha instalado en el planeta fútbol por el miedo a una lesión que comprometa la presencia en el torneo.

Esta sensación general condiciona el día a día de los clubes en plena competición y con objetivos muy importantes en juego. Ahora mismo, resulta lógica la suspicacia sobre el grado de compromiso de un futbolista que arriesgando en un lance de juego pueda quedarse sin Mundial. Sin embargo, las ligas nacionales y el camino hacia los octavos de la Liga de Campeones no perdonan y la temporada puede torcerse seriamente para cualquier equipo antes del parón.

Para más inri, el goteo de lesiones día a día aumenta la incertidumbre y confirma las sospechas hacia un calendario totalmente saturado. El portugués Diogo Jota es la última víctima de una dolencia física que le apartará del deseado Mundial, pues los tiempos de recuperación son incompatibles con su presencia en la lista definitiva de Fernando Santos, que ya antes perdió a Pedro Neto.

Tampoco la selección española es ajena a los problemas. La primera mala noticia llegó hace tiempo, con la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió Mikel Oyarzabal en marzo. El atacante de la Real Sociedad se recupera satisfactoriamente de esa temida lesión pero la gravedad de la misma le impedirá llegar a tiempo a la convocatoria mundialista de Luis Enrique, que durante toda su etapa como seleccionador confió en el guipuzcoano.

El 'txuri-urdin' es el único descartado definitivamente para La Roja, pero ni mucho menos la única preocupación, pues ahora mismo los colchoneros Koke y Marcos Llorente, otros dos habituales de Lucho, apuran los plazos para recuperarse a tiempo de sus respectivas lesiones musculares. Ambos estarían listos a principios de noviembre como pronto, sin tener en cuenta el margen para recuperar la forma, mientras que el anuncio de la lista definitiva puede demorarse hasta el 13 de noviembre como fecha límite.

El caso de Gerard Moreno es diferente, ya que el delantero del Villarreal no estuvo en la última ventana de selecciones y aunque evoluciona favorablemente de sus dolencias en los isquiotibiales, sus continuos problemas musculares le niegan continuidad en los últimos meses y dificultan sobremanera su concurso en el Mundial. "El objetivo del Mundial está ahí, es un sueño para todos, pero lo que me preocupa ahora es estar lo mejor posible y tener continuidad", reconoció esta misma semana el delantero amarillo, consciente de su precaria situación actual.

Dani Olmo, que ultima su puesta a punto tras estar más de un mes alejado de los terrenos de juego por una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla izquierda, y Aymeric Laporte, que ya cuenta con el alta médica tras operarse de la rodilla en verano pero al que Guardiola va reincorporando poco a poco a la dinámica del Manchester City, son otros dos focos de preocupación en los despachos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Dudas y bajas notables

No hay ahora mismo una gran selección que no suspire por el estado físico de alguno de sus hombres fijos. En Brasil Tite permanece atento a la evolución del gemelo izquierdo de Richarlison y lamenta la ausencia confirmada del exsevillista Diego Carlos por una rotura del tendón de Aquiles. Argentina espera por Di María y Dybala con el lateral derecho del Villarreal Juan Foyth descartado, mientras que la otra campeona mundial de América, Uruguay, lamenta la baja segura del defensa azulgrana Ronald Araujo.

En el Viejo Continente, Francia tiembla sin el despliegue físico de N'Golo Kanté, operado de los isquiotibiales, y duda con Paul Pogba, inédito esta temporada por sus problemas de rodilla, y Lemar, retirado el martes en el duelo entre Atlético y Rayo por molestias musculares. No obstante, la más castigada hasta ahora es Inglaterra. Southgate asume que salvo milagro no podrá contar con Kyle Walker, operado hace dos semanas de un problema en la ingle, ni Reece James, lesionado en la rodilla, por lo que deberá hacer malabares con el lateral derecho si es que la torcedura de tobillo de Alexander-Arnold se acaba complicando. También es una incógnita la presencia del centrocampista del City Kalvin Phillips, operado recientemente del hombro.

Finalmente, en Alemania Hansi Flick centra su atención en el extremo del Bayern Leroy Sané, con un desgarro muscular. Peligran también Florian Wirtz, que ultima la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y Marco Reus, con una lesión del ligamento lateral del tobillo derecho.