España sub-21 deja buen sabor de boca en Huesca

Al igual que el dominio que la selección ejerció sobre su rival en el césped, la pasión de la afición oscense por el equipo que componen nombres como los de Miranda, Abel Ruiz, Balde y Bryan Gil fue en aumento con el paso de los minutos y de los goles. Los gritos de los muchos aficionados que esperaron la salida de los jugadores una vez consumada la goleada por 3-0 ante Noruega dieron buena muestra de ello. El Alcoraz, 19 años después, volvió a ser este martes un estadio internacional en el que sonó el himno nacional y se hondearon un buen número de banderas rojigualdas. Como en 2003, a Huesca llegó España sub-21, la Rojita. Entonces fue para recibir a Grecia dentro de un encuentro clasificatorio para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en el que tomó parte, entre otros, Fernando Torres, ahora tuvo carácter amistoso y estuvo enmarcado en los actos de celebración del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. El día, un martes laborable, y la hora de inicio, las 18.30, no invitaban a una gran entrada, pero aún así los 4.132 espectadores -menos de los deseados por la organización- arroparon en una tarde ventosa y fría a los de Luis de la Fuente.

Fue una grada muy joven, con muchos niños y adolescentes. Tampoco faltaron miembros de la SD Huesca como los jugadores y los técnicos, autoridades en el palco e incluso ojeadores llegados de Alemania. "He venido con mis dos hijos y un sobrino que aún no habían estado El Alcoraz y hemos aprovechado así la ocasión", exponía Ramón Medina antes del comienzo ataviado con la camiseta de la selección. "A quien más ilusión nos hace ver es a Sergio Gómez", comentaban Ian, Adrián y Miguel, un trío de amigos.

No era de extrañar, el actual jugador del Manchester City era desde que se hizo pública la convocatoria el principal reclamo para la afición oscense. Después de haber militado en la SD Huesca entre 2019 y 2021, viviendo un ascenso a Primera y el posterior descenso, volvía a casa. Lo hizo siendo titular, luciendo el brazalete de capitán y cumpliendo con un rol protagonista dentro del esquema de la selección. Se mostró maduro y atrevido con el balón y fue capaz de tomar el mando cuando más atascados estaban los suyos. Fue sustituido sobrepasada la hora de juego entre aplausos.

"Estoy muy contento de haber vuelto, fueron dos años muy bonitos en los que aprendí muchas cosas, aunque el segundo no pudiese acabar de la mejor manera, el recuerdo que guardo es bueno", comentó tras el choque. "Desde que llegamos ayer he recibido el cariño de toda la gente", confirmó. Como ejemplo, todos los saludos y abrazos que repartió. No fue el único requerido por la afición, Miranda, del Betis, por ejemplo, también tenía peticiones de autógrafos entre las pancartas.

También Luis de la Fuente tuvo buenas palabras hacia Huesca. "El ambiente ha sido muy bonito y la gente estaba entregada", comentó el seleccionador, cuyo hijo Alberto fue miembro del cuerpo técnico del Huesca entre 2018 y la temporada pasada y que mantiene una estrecha relación con el entrenador Cuco Ziganda.

A que la grada no decayese contribuyó el popular Manolo ‘el del bombo’; otra vuelta al hogar. Criado en Huesca y con familia aún en la ciudad, sus primeros pasos en los campos de fútbol los dio en El Alcoraz. En los prolegómenos no paró de fotografiarse con todo el que se lo pidió y durante el encuentro recorrió varias veces el campo elevando el ánimo de los presentes, que se fueron con una sonrisa y la certeza de haber disfrutado de unos jugadores que, como le gusta decir a de la Fuente, son "el presente y el futuro del fútbol español".