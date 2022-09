Salma Paralluelo: "Me enorgullece que se pensase en mí como posible pregonera del Pilar"

Está siendo un verano repleto de emociones...Lo cierto es que sí. Todo está yendo muy deprisa y el Mundial ha sido una experiencia inolvidable. Estoy muy feliz por haber hecho historia con la selección, con un título que contribuye a seguir dando visibilidad al fútbol femenino.

¿Cuando supo que se iba a dedicar plenamente a este deporte, dejando a un lado el atletismo?En enero, cuando reaparecí tras mi lesión de rodilla y me empezaron a salir bien las cosas sobre el campo. Me sentí cómoda con el Villarreal; me llamó la selección absoluta... Consideré que este era el momento de dar el paso porque seguir compaginando el fútbol con el atletismo no me iba a dejar avanzar. Nunca hubiese querido dejarlo, pero era una decisión que tenía que tomar.

¿Influyó la llamada del FC Barcelona?Antes de recibir esta propuesta tenía bastante claro que había que tomar una decisión, pero el hecho de que un club tan importante apueste por ti siempre te aclara las ideas. Digamos que me ayudó a dar el paso definitivo.

Cuando firmó con el Barça venía del batacazo de la lesión que le impidió estar en la Eurocopa absoluta. ¿Cómo se repuso anímicamente?Fue un palo duro. Recuerdo que me desahogué con mi familia, pero no quedaba otra que aceptarlo. Tener el Mundial sub-20 en el horizonte me ayudó a recuperarme anímicamente. Me devolvió la ilusión y me permitió quitarme la espina de haberme perdido la Eurocopa. Las penas vividas, después del oro, quedan atrás.

¿Qué se siente al levantar la Copa del Mundo?Fue un sueño cumplido para todas. Hay mucho trabajo detrás; todas nos entregamos al máximo y, cuando se consigue, supone una felicidad plena. Todavía estoy en las nubes.

Más aún, tras ser nombrada mejor jugadora de la final...Una siempre se siente orgullosa de aportar el máximo al grupo. Llegaba tras una lesión, tras haber permanecido un tiempo apartada de los entrenamientos por ese problema en el sóleo, y por suerte pude ser importante en el torneo. Todo salió mejor de lo esperado y pudimos ganar el título.

En los últimos días se especuló con la posibilidad de que fuese pregonera de las fiestas del Pilar, pero el Ayuntamiento se decantó finalmente por la jota aragonesa.Nunca había imaginado poder llegar a ser pregonera, y el simple hecho de figurar entre los candidatos es un privilegio para mí. Yo no he estado tan al corriente, pero mis familiares y amigos, atendiendo a las redes sociales, sí que me han comentado que había muchos partidarios de que yo ofreciera el pregón.

Ahora, después de tanto reconocimiento, toca centrarse en la nueva temporada. ¿Qué objetivos se marca en Barcelona?Estoy con ganas de llegar allí; empezar a entrenar con el grupo y asentarme en el equipo. Mis retos consisten en sumar minutos con el Barça; debutar en competiciones como la Champions e intentar ganar el mayor número de títulos posible. Espero que sea una temporada muy bonita.

En Barcelona se reencontrará con la también aragonesa Mapi León.La conozco de la concentración de la selección absoluta previa a la Eurocopa, cuando caí lesionada, y mi relación con ella es fantástica. Durante esos días, tanto ella como el resto de compañeras me acogieron muy bien y estuvieron pendientes de que me sintiera cómoda.

El próximo verano se disputa el Mundial absoluto. ¿Se ve jugándolo?Es otro de los sueños que tengo por cumplir. Trabajaré con la máxima ilusión esta temporada para que me llegue la oportunidad.