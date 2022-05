DjMaRiiO: "Sería increíble llenar La Romareda"

¿Cómo le explicaría quién es DJMaRiiO a quién no le conozca?

Un chaval que de pequeño le gustaban los videojuegos y un día se puso a grabar con el móvil sus partidos de fútbol. La gente se empezó a enganchar. Como era contenido de fútbol, muchos futbolistas me empezaron a conocer. Hemos acabado en casa de Cristiano, conociendo a Messi, ahora me hablo con Alcaraz por Instagram… cosas que no te llegas a imaginar.

¿Qué se va a encontrar la gente que asista a El Partidazo de Youtubers 2?

Va a poder ver a muchos de sus streamers favoritos. Les va a poder gritar, vamos a intentar que haya regalos y sea un día increíble e inolvidable. Menos un partido de fútbol de estrellas, porque hay gente que le puede costar, va a ser un evento único y muy divertido. Es lo más tocho que puedo organizar.

En España no hay nada parecido.

En cuanto a fútbol, no. En 2015 vi que esto se hacía en Inglaterra y pensé que quería traerlo a España. Salió la oportunidad de hacerlo primero en el Bernabéu y ahora vamos a darlo todo en Zaragoza.

¿Por qué Zaragoza?

La primera edición fue en el Bernabéu, pero está con obras y era muy complicado. Salió la opción de Zaragoza, donde hay un cariño mutuo muy grande. Está situado entre Madrid y Barcelona y es el sitio perfecto para hacerlo.

¿Cómo se siente en la ciudad?

Tengo una relación increíble con Zaragoza, me abren las puertas del estadio, la gente me trata genial y con un cariño tremendo. Estuve hace poco en un evento y por la noche salí a una discoteca. El 90% de la gente me gritaba y me pedía fotos. El cariño que recibo es tremendo, cada vez que voy estoy encantado. Cualquier cosa que hago recibo un trato excepcional, es todo increíble. Tengo un gran vínculo con la ciudad.

Incluso jugó un partido al Fifa con el alcalde.

Azcón me dijo que era muy de videojuegos, pero me tuve que dejar un poco… Echamos unas buenas risas y dejamos el partido en empate a uno. Estuvo muy bien.

¿El objetivo es llenar el campo?

El dato que tenemos previo es Madrid en verano, que se había quedado bastante vacío. Avisando una semana antes nada más fueron entre 12.000 y 15.000 personas. Zaragoza, avisando bastante antes, siendo en junio... 33.000 personas es mucho, pero ojalá. Después de haber pasado una pandemia, sería increíble llenar La Romareda.

Serán más de 30 youtubers, influencers y streamers. ¿Puede desvelar algún nombre?

Nos gustaría que viniera también algún futbolista o exfutbolista. Van a venir un par bastante interesante de batalla de gallos. byViruZz, que es de Zaragoza, me ha dicho que va a estar con toda su familia. De Pokémon va a estar Folagor, Beniju de Clash Royale… Voy a intentar juntar todo lo que pueda. Que la gente no dude que cualquier youtuber que le guste, va a estar.

¿Qué le diría a esos padres que sus hijos le piden ir a este partido y no entienden qué es?

Yo les diría que se metan en mi canal y vean mi vídeo con Fede Valderde, que seguramente sí sepan quién es. Estoy en su casa, es él quien me invita… que vean que somos chavales normales, que hemos convertido nuestra afición en un trabajo. Igual sus hijos han tenido un mal día y gracias a nosotros pasan una buena tarde viendo el directo.

¿Qué es lo más bonito que le han dicho en las redes sociales?

Sorprende que un chico te pida un abrazo y te diga que ha sufrido ‘bulling’. Debería hablarse más de estos temas y de lo que podemos hacer para ayudar. También una visita a un hospital de chicos enfermos me tocó mucho. Ver la cara que te ponían, la sonrisa, con lo mal que lo estaban pasando... Ayudamos más de lo que la gente piensa.