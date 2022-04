España regresa a La Romareda 19 años después

Después de tener que ver por televisión los años más maravillosos de la selección española de fútbol, ese tiempo quizá irrepetible en que gobernó Europa y el mundo entero, la Roja volverá a pisar Zaragoza 19 años después de su última visita. Será el próximo 24 de septiembre frente a Suiza, en el año en que la Federación Aragonesa de Fútbol conmemora su centenario. España, por fin en La Romareda.

Pertenece a otro tiempo, casi a otra era, ese careo del 7 de junio de 2003 en que España cayó ante Grecia (0-1) en La Romareda. Encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2004 de Portugal, que, por cierto, ganó Grecia con el germano Otto Rehhagel en el banquillo. Ya cuidaba el portal Casillas y Puyol comenzaba a enseñar su melena; pero todavía no habían aparecido ni Xavi Hernández ni Andrés Iniesta, y Sergio Ramos aún no había salido de Sevilla. La selección la entrenaba Iñaki Sáez.

Después llegaría Luis Aragonés para cambiarlo todo apoyándose en savia nueva y prescindiendo de Raúl, ese gran jugador con el que España nunca ganó nada. Y después, Del Bosque culminaría la obra. Pero esa Roja, como decía, pertenece al pretérito. Jugaron por España en Zaragoza: Casillas, Salgado, Helguera, Puyol, Marchena (Sergio, 76), Raúl Bravo, Vicente (De Pedro, 59), Valerón, Etxeberría (Joaquín, 59), Morientes y Raúl. El único gol del encuentro lo marcó Stylianos Giannakopoulos a los 44 minutos.

El anterior precedente de la Roja en La Romareda nos remite al 20 de noviembre de 1985. España igualó sin goles ante Austria. Aún no se le llamaba Roja a España, aunque igualmente vestía de rojo. Veníamos de alcanzar el subcampeonato en la Euro de Francia de 1984 tras cantar como nunca Arconada. Miguel Muñoz se pulió al gato donostiarra y apostó por Zubizarreta. Centrales que invitaban a la reflexión del delantero rival (Goicoechea y Maceda), bandas de lujo (Míchel y Gordillo), el zaragozano Víctor Muñoz corriendo más que nadie, y el zaragocista Juan Señor jugando más que nadie. Y arriba, Butragueño. Solo Jean Marie Pfaff, portero de Bélgica y del Bayern de Múnich, nos frenó en la tanda de penaltis del Mundial de México 1986, aunque Eloy Olaya no hizo demasiado por marcar el maldito penalti… Zubi no paró ni uno… Unos meses antes, en Zaragoza jugaron: Zubizarreta, Tomás Reñones, Maceda, Goicoechea, Camacho (Julio Alberto, 46), Víctor (Señor, 46), Míchel, Quique Setién, Gordillo (Francisco, 46), Rincón (Eloy, 66) y Butragueño.

Dos años antes, en encuentro clasificatorio para la Euro 1984 de Francia, el 27 de abril de 1983, España venció a Eire en La Romareda. Tras del fiasco del Mundial 82, Miguel Muñoz había renovado la selección. Ya hemos dicho antes que en ese tiempo no se hablaba de la Roja, era la selección y punto. O España a secas. España ese día ganó con holgura en Zaragoza (2-0), con goles de Carlos Santillana y Poli Rincón. Muñoz alineó a: Arconada, Juan José, Maceda, Bonet, Camacho, Víctor (Gallego, 46), Señor, Gordillo, Lobo Carrasco (Rincón, 74), Santillana y Marcos. Después conseguiríamos la clasificación para la Eurocopa goleando 12-1 a Malta el 21 de diciembre de 1983 en el Benito Villamarín de Sevilla. El tanto definitivo, firmado por Juan Señor, con gallo incluido de José Ángel de la Casa al cantarlo por televisión.

Las dos presencias anteriores de la selección española en Zaragoza fueron en partidos amistosos. El 28 de octubre de 1970 España superó a Grecia por 2-1, con goles de Luis Aragonés y de Quini, en el día del debut del ariete asturiano. Iríbar y Amancio daban poso a un equipo que no acabó de rendir. La Romareda la pisaron ese día: Iríbar, Melo, Costas, Sol (Gallego, 46), Uriarte, Adelardo, Luis Aragonés, Marcial, Amancio (Rodilla, 31), Gárate (Quini, 46) y Rexach. El zaragocista Violeta se sentó en el banquillo.

Y, finalmente, la primera cita, la más alejada en el tiempo, el 8-1 a Francia. Acaeció el 14 de abril de 1929 en el campo de Torrero. Fue el gran día de Gaspar Rubio, delantero valenciano del Real Madrid, que le metió cuatro goles a Francia. La mitad, dos tantos, enchufó Severiano Goiburu, delantero de Osasuna de Segunda División, que le luego ficharía por el Barcelona. Y otros dos, Paco Bienzobas, de la Real Sociedad. Francia solo metió uno. Son las cosas de que la portería la cuidara un tal Ricardo Zamora, entonces portero de Español, antes de firmar por el Real Madrid. Otro tiempo, otro campo (Torrero), otro fútbol. También, otra España. Doce años después de coronar el universo, 19 años después de la última cita, el día 24 de septiembre regresará por fin a Zaragoza.