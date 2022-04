Valentín Vada: "El Real Zaragoza está más vivo que nunca"

Asolado por las lesiones en el centro del campo y pese a no haber capturado ninguna victoria en los últimos tres careos, el Real Zaragoza se encuentra a siete puntos de la promoción de ascenso cuando restan por disputarse 24. Viene de jugar un partido muy notable ante uno de los rivales más poderosos de la competición, el Tenerife. El domingo llega un enrachado Girona y después hay que ir a Huesca. Habitante de la llamada tierra de nadie, el equipo del león asegura aspirar a algo. Eso reiteró Valentín Vada en la mañana de este jueves. “El equipo está bien. Hicimos un partidazo como para traernos los tres puntos de Tenerife. El Zaragoza está más vivo que nunca. Sabemos de las dificultades para llegar al ‘play off’, pero si llevas este escudo, hasta que las matemáticas te digan que es imposible, uno va a luchar hasta el final”, se arrancó con su ímpetu habitual el argentino.

Vada lleva ahora dos encuentros seguidos como titular. Y eso que 2022 no estaba siendo bueno para Vada desde la expulsión en Miranda con que arrancó el año. “No era el comienzo de 2022 que uno deseara, pero de los errores se aprende. Se me ha hecho largo volver a la plaza de titular, pero ahora llevo dos partidos y he encontrado las buenas sensaciones de vuelta y espero seguir así”, apuntó.

En este contexto, el domingo visitará La Romareda un Girona que ha ganado 10 de los últimos 16 partidos, y solo ha perdido dos. “Son rachas. Nosotros que veníamos de cuatro partidos, vamos a Cartagena y nos meten cuatro… (en realidad fueron tres: 3-0). Tenemos que jugar con la misma intensidad y con el mismo pensamiento de llevar el juego a nuestra manera y ser verticales. Sabemos que el Girona es un equipo fuerte, seguramente ahora de los mejores de la categoría; pero en esta categoría todo el mundo le gana a todos, y sabemos que tenemos que sacar el partido adelante”, enfatizó.

El equipo vuelve a La Romareda, y ahora jugar en casa en un alivio, tras un inicio aciago como local. “Jugar en este estadio es complicado para todos los equipos. Sabemos la presión que le ponen nuestros hinchas a los rivales. En la primera vuelta no se nos dio bien (en casa), pero este año se nos está dando bien. Todavía quedan muchos partidos y tenemos que ganarlos todos”, subrayó.

Vada acabó el partido con molestias en Tenerife. “Si estoy acá es que me veo para el domingo. Quedan días, espero estar al 100 por 100 para el domingo. He pasado por muchas lesiones, por altibajos, pero todavía quedan ocho partidos y podemos terminar la temporada de la mejor manera. Ha sido un año difícil. He hecho un año muy irregular. Las lesiones no me han dejado tener continuidad”, contextualizó.

No obstante, Valentín Vada está seguro de ofrecer su mejor versión. “Pocas veces se ha visto al Valentín Vada. Cuando no tienes continuidad, pierdes confianza, pierdes ritmo, y eso es lo que me faltó, que las lesiones me ayuden y ser más regular. Con regularidad, se verá al mejor Valentín. No hice pretemporada y la expulsión me perjudicó mucho (la de Miranda). Me costó recuperar la plaza de titular. Ahora vengo de dos partidos muy buenos y espero tener esa continuidad hasta el final de la temporada”, reiteró.

Los dos careos inmediatos, en Girona y Huesca, si duda serán vitales en el devenir zaragocista. “A nivel anímico, a nivel mental, creo que estos dos partidos nos van a dar para aspirar adonde queremos llegar. No será fácil. Ahora estamos concentrados en el Girona. Este fin de semana queremos los tres puntos con nuestra gente. Estos dos partidos nos van a dar un plus par aspirar a estar arriba”, insistió.

En Tenerife, el Zaragoza desarrolló un sistema 4-4-2. Vada comenzó de pivote y acabó jugando en la banda. “Frente al Girona jugaré donde el equipo me necesite. El míster me dijo que en Tenerife yo comenzaba por dentro y Eugeni por fuera. Luego hubo un cambio táctico. Donde me necesite el míster, yo voy a estar”, repitió hasta la saciedad.

El argentino lleva cinco goles. Se encuentra entre los máximos goleadores del Real Zaragoza. Es su mejor temporada goleadora en España. Marca cada 180 minutos, que para un centrocampista es mucho. “Siempre he sido goleador. Toda mi vida he marcado goles. He retrocedido mi posición en el doble pivote o en banda. No pienso en mí mismo, sino en el objetivo grupal. El porcentaje entre minutos y goles es muy buena para ser mediocampista. Uno siempre aspira a más. Espero que esta temporada nos traiga más en lo colectivo y algún gol más en lo personal”, concluyó Valentín Vada.