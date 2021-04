Cronología y claves de la Superliga en 48 horas frenéticas

La Superliga, el macroproyecto económico y deportivo que anunciaron doce de los clubes más importantes de Europa en la madrugada del domingo se tambalea apenas 48 horas después de su nacimiento. La competición nacida, según sus fundadores, para "salvar al fútbol de la ruina" parece descontar sus últimas horas después de dos días frenéticos de comunicados, negociaciones y reacciones de todo tipo. Esta es la cronología y las claves de un momento histórico en el fútbol mundial:

00.30 del lunes. Doce de los principales clubes europeos anuncia la creación de la Superliga:

Doce de los clubes más importantes de Europa, entre los que se encuentran Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, anunciaron el acuerdo para la creación de una nueva competición, la Superliga, en la que participarán desde el próximo agosto hasta 20 equipos. Junto a los tres clubes españoles, los fundadores de una Superliga que, según ellos, "revoluciona el panorama futbolístico europeo" son los italianos Milan, Inter de Milán y Juventus y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

01.08 del lunes. La FIFA expresa inmediatamente su "desaprobación a una liga europea cerrada y escindida":

Inmediatamente después del acuerdo oficial, la FIFA expresó, a través de un comunicado, su "desaprobación a una liga europea cerrada y escindida". "En nuestra opinión, y de acuerdo con nuestros estatutos, cualquier competición de fútbol, ya sea nacional, regional o mundial, debería reflejar siempre los principios fundamentales de solidaridad, inclusión, integridad y redistribución financiera equitativa", indicaban. El máximo organismo futbolístico mundial apuntaba que "los órganos rectores del fútbol deben emplear todos los medios legales, deportivos y diplomáticos para garantizar que esto siga siendo así".

10.30 del lunes. Bruselas ve en la Superliga europea de "algunos clubes ricos" una iniciativa contraria a los valores europeos:

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Cultura y Educación, Margaritis Schinas, criticó a primera hora del lunes la iniciativa de crear una Superliga reducida a una veintena de equipos europeos, al considerar que va en contra de valores que promueve la Unión Europea como la diversidad y la inclusión. "Debemos defender un modelo de deporte basado en valores europeos como la diversidad y la inclusión. No cabe reservarlo a algunos clubes ricos y poderosos", dijo.

11.35 del lunes. La Liga española condena "enérgicamente" la nueva Superliga europea "secesionista y elitista":

La Liga también condenó "enérgicamente" la nueva Superliga europea, al considerarla una "competición europea secesionista y elitista" que "ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo", añadiendo que se trata de "un planteamiento egoísta diseñado para enriquecer aún más a los más ricos".

13.15 del lunes. El Ministro Deporte asegura que se reunirá con todas las partes pero aboga por "un acuerdo":

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró el lunes por la mañana que antes de expresar una opinión absoluta sobre la creación de una Superliga europea prefiere reunirse con todas las partes implicadas y escucharlas, aunque abogó por que haya "un acuerdo", porque los "planteamientos que suponen un choque de trenes no son buenos" para nadie.

14.50 del lunes. El banco JP Morgan confirma que financiará la Superliga Europea:

El banco estadounidense JP Morgan confirmó que financiará la nueva Superliga Europea de fútbol. "Puedo confirmar que nosotros financiamos la operación, pero no tenemos más comentarios al respecto por el momento", corroboró un portavoz de JP Morgan.

15. 50 del lunes. La UEFA amenaza a los jugadores que participen en la Superliga con no poder jugar con sus selecciones nacionales:

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, advirtió a los clubes creadores de la Superliga europea que si optan por seguir adelante con su idea, sus jugadores "no podrán representar a sus selecciones" ni "participar en Eurocopas o Mundiales", y tildó proyecto de "vergonzoso y egoísta", fruto de la "codicia" de unos pocos. "Mi opinión es que, lo antes posible, los clubes y los jugadores tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones. Los jugadores que participen en la Superliga no podrán representar a sus selecciones ni participar en Eurocopas o Mundiales", declaró tras la reunión del Comité Ejecutivo de UEFA de este lunes.

16.30 del lunes. La UEFA sigue adelante con su nuevo proyecto de Champions League para 36 equipos:

El Comité Ejecutivo de la UEFA acordó también seguir adelante con el nuevo formato de la Liga de Campeones que entrará en vigor en la campaña 2024-25 pese al anuncio de creación de una Superliga. Independientemente de la pretensión de estas entidades de crear una competición casi cerrada, dentro de tres años el principal torneo europeo contará con 36 equipos en vez de los 32 de la actualidad. La clasificación para la Liga de Campeones seguirá siendo abierta y se ganará a través de la actuación de un equipo en las competiciones nacionales.

18.20 del lunes. El Gobierno español confirma que rechaza la Superliga y pide a los clubes fundadores que dialoguen:

El Gobierno confirma que no apoya la Superliga solicita a los presidentes de los tres equipos españoles que la defienden, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que dialoguen para conseguir una solución pactada. Según informó Moncloa, el rechazo a esta propuesta se fundamenta en que entiende que ha sido pensada y propuesta sin contar con las organizaciones representativas de este deporte, tanto a nivel nacional como internacional.

01.00 del martes. Florentino Pérez defiende en la televisión el proyecto: "La Superliga es por el bien del fútbol y para salvarlo en un momento crítico":

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, señaló que la creación de la Superliga "es por el bien del fútbol y para salvarlo de un momento crítico", pero también tiene claro que para sacarla adelante lo antes posible deben "convencer a todos los estamentos" y para ello solicitó a la UEFA ser "más dialogante" y no "amenazante". "Nadie ha montado nada, los clubs importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol", expresó Florentino Pérez en una entrevista en el programa 'El Chiringuito'.

10.00 del martes. La Liga asegura que la nueva competición restaría 1.720 millones en ingresos al fútbol español y la pérdida de 60.000 empleos:

La puesta en marcha de una Superliga europea tendría un impacto negativo de 1.720 millones en ingresos y 59.878 empleos, según La Liga. La patronal de clubes profesionales del fútbol español asegura que la Superliga reduciría los ingresos de La Liga y sus clubes un 43%, lo que supondría una merma de 1.720 millones de euros.

13.00 del martes. Entrenadores y jugadores de élite comienza a reaccionar en contra de la creación del torneo:

"El deporte no es deporte cuando la relación entre esfuerzo y éxito, entre esfuerzo y recompensa, no existe. No es deporte algo donde el éxito está garantizado, y donde no importa si pierdes", aseguró Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, en rueda de prensa. Como él, fueron muchos los entrenadores y jugadores que opinaron en contra de la creación del torneo.

17.50 del martes. La justicia española ordena a FIFA y UEFA que no pongan trabas a la puesta en marcha de la Superliga:

La justicia española ordenó a la UEFA y FIFA que no pongan trabas a la puesta en marcha de la Superliga y no amenacen a sus clubs fundadores, así como a sus directivos y jugadores. Según informaron fuentes juríricas, el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid estimó las medidas cautelares solicitadas por el procurador Manuel Sánchez Puelles en representación de la Superliga, que ordenó a FIFA y UEFA que se "abstengan de adoptar cualquier medida o acción" que, de forma directa o indirecta" dificulte la preparación de la Superliga.

20. 30 del martes. El Chelsea se prepara para abandonar la Superliga:

El Chelsea anunció que había comenzado los procedimientos legales para abandonar la Superliga europea. El club inglés tomó la decisión después de las protestas de aficionados en los aledaños de Stamford Bridge antes del encuentro de la Premier ante el Brighton & Hove Albion. Unos 1.000 aficionados del conjunto Blue prepararon una sentada en las calles contiguas al estadio para dificultar la entrada del autobús del Chelsea.

22.30 del martes. El Manchester City confirma oficialmente su salida de la competición:

El Manchester City confirmó su intención de abandonar el proyecto de la Superliga europea, en el que formaba parte de los miembros fundadores. "El Manchester City puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para abandonar el grupo que está desarrollando los planes para la Superliga europea", informó el club inglés en un escueto comunicado. El City es el primer club fundador en anunciar de forma oficial su rechazo a la competición, después de que el Chelsea lo filtrara horas antes tras las protestas de sus aficionados.

00.01 del miércoles. Los seis clubes ingleses abandonan la Superliga:

Todos los clubes ingleses abandonan el proyecto de la Superliga, siguiendo los pasos del Manchester City, que fue el primero en anunciarlo de forma oficial. Los seis clubes ingleses que se erigieron entre los doce miembros fundadores de la nueva competición iniciaron los procedimientos para abandonar la Superliga. En una serie de comunicados emitidos en la noche del martes, los cuatro clubes que aún no se habían posicionado en contra de la competición, después de que el City anunciara sus intenciones de abandonarla y el Chelsea filtrase su plan de irse, confirmaron la salida del faraónico proyecto.

09.23 del miércoles. Boris Johnson felicita a los seis clubes ingleses:

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, celebró el anuncio de este martes de los seis clubes de la Premier League de su salida del proyecto de la Superliga europea de fútbol y pidió "continuar protegiendo" al fútbol del país. "Agradezco el anuncio de anoche. Este es el resultado correcto para los aficionados del fútbol, los clubes y las comunidades de todo el país. Debemos continuar protegiendo nuestro preciado juego nacional", escribió Johnson en su perfil oficial de 'Twitter'.

11.40 del miércoles. El Atlético de Madrid abandona el torneo:

Mediante un comunicado, el club madrileño se desvincula de la Superliga. Es el primero de los tres equipos españoles en hacerlo. "Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados. La plantilla del primer equipo y su entrenador han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio", aseguran.