Marcio Vieira, de Tercera División a codearse con la élite mundial

De Pinilla a Saint-Denis, de La Colomina a Wembley, del Papa Luna a Old Trafford, o de la que es su casa, el Isidro Calderón, al campo en el que más ilusión le ha hecho jugar, el Estadio da Luz de Lisboa. Cada fin de semana Marcio Vieira se bate el cobre en los terrenos de juego del grupo aragonés de Tercera División. Sin embargo, periódicamente el entorno en el que desarrolla su pasión cambia de forma radical, pasa del fútbol amateur a la selecta élite que conforman las competiciones de selecciones absolutas. Marcio Vieira es el internacional del Atlético Monzón, donde juega desde 2008, y no uno cualquiera. Si ya resulta complicado encontrar dentro del fútbol humilde jugadores que puedan presumir de haber vestido la camiseta del combinado absoluto de su país, más resulta que éste sea un histórico. Él lo es.

En noviembre del año pasado en un choque con Letonia alcanzó las cien internacionalidades con Andorra, cifra de la que por ejemplo en España presume Puyol, y que en los partidos de selecciones que se van a celebrar en los próximos días sobrepasará. Este jueves, en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial, Andorra debe medirse a Albania. El domingo visitará a Polonia y el miércoles recibirá a Hungria. Antes de quedar concentrado Vieira empató a cero con el Belchite y espera regresar a tiempo de poder medirse con el Sariñena en la liguilla por evitar el descenso.

"Nunca me había imaginado llegar a cien partidos con Andorra y menos superar esa cifra, somos una selección que no alcanza fases finales y por lo tanto tenemos menos oportunidades de jugar; esto requiere una constancia muy grande", comenta el andorrano hijo de padres portugueses.

Marcio debutó con el combinado del pequeño estado pirenaico en un duelo amistoso con Bielorrusia celebrado en 2006. Desde entonces solo ha saboreado dos victorias. "Nos enfrentamos a los mejores jugadores, Albania, nuestro próximo rival, por ejemplo tiene varios futbolistas en la Serie A italiana, en los últimos años hemos evolucionado, nuestro objetivo es estar el mayor tiempo posible dentro de los partidos y los rivales nos toman en serio porque saben que no somos fáciles", explica.

De toda su trayectoria, el encuentro que más ilusión le ha hecho jugar fue el de la visita a Portugal. "Mis raíces están allí, mi mujer es de allí y mi casa está allí, fue especial jugar con la familia y los amigos en la grada", recuerda. El curriculum de Vieira, de hecho, arranca en el Marco, de la segunda categoría lusa, después pasó al Eivissa y de allí al Teruel, como estación previa a su arribo a Monzón, donde en la actualidad es el coordinador del fútbol base y el capitán del primer equipo. "Los chavales me preguntan mucho por mis experiencias y anécdotas, especialmente con Cristiano Ronaldo", explica y de hecho tiene una camiseta suya firmada. "Cuando vino con la selección a jugar a Andorra, en un entrenamiento previo, Beto, que fue portero del Sevilla y con el que yo había jugado en el mismo equipo en Portugal, me reconoció y nos pusimos a charlar, le pedí que Cristiano me firmase la camiseta y me contestó que se lo dijese yo mismo, entonces apareció junto a Quaresma, estuve hablando con él y me pareció muy cercano", narra. La misma sensación le dio Louis van Gaal, al que durante un descanso en un choque con Holanda, parafraseándole, le dijo "tú siempre positivo". "Me miró, y se echó a reír", recuerda.

También se ha visto las caras con otros astros como Bale y Modric, aunque si se ha de quedar con uno elige al inglés Steven Gerrard. "Es el que más me ha sorprendido, por su calidad y competitividad, participaba mucho en el juego y estaba en todos lados", justifica la elección.

Marcio, que tiene 36 años, todavía no fija un momento para colgar las botas. "Lo valoro año a año y me examino tanto a nivel físico como mental, miro la ilusión con la que me encuentro, si voy motivado a los entrenamientos y si disfruto. Aún me siento bien", afirma un futbolista que aspira a seguir haciendo historia. "Trato de disfrutar al máximo estas experiencias, es lo que recordaré más tarde", afirma.