Zapater aún tiene motor

Hace unos días superó a Alberto Belsué y Paco Güerri y se introdujo por derecho en el top 10 de jugadores que en más ocasiones han defendido la camiseta del Real Zaragoza. Pasado mañana, en Las Gaunas frente al Logroñés, igualará a Severino Reija como noveno futbolista en el altar zaragocista. Alberto Zapater es historia zaragocista. Historia con letras de oro. Historia conjugada en pretérito y también en presente, como volvió a dejar manifiesto el pasado lunes ante el Mirandés, cuando fue fundamental de nuevo en el vital triunfo aragonés. 346 presencias de defensa apasionada del escudo del león, 346 razones en el haber de un zaragocista a muerte, de Alberto Zapater.

Además del frío dato estadístico, hay que enfatizar el rol que Alberto Zapater sigue desarrollando en el conjunto que ahora gestiona Juan Ignacio Martínez. El pilar del Real Zaragoza es aragonés: Alberto Zapater, fundamental en el centro del campo de un Zaragoza que escapa poco a poco de la zona de peligro. Su comparecencia ante el Mirandés no constituyó una excepción, sino la continuación de una línea regular de aporte a un colectivo necesitado de fútbol y de liderazgo. Y ahí, tanto en el fútbol como en el liderazgo, Zapater ha vuelto a decir presente.

Se vio a un Zapater espléndido ante el Mirandés. Jim lo tildó en la sala de prensa de gran capitán. Juan Ignacio no regala nada. Adjetivos, tampoco. Sus palabras se ajustan a la jerarquía del ejeano, fundamental a lo largo de todo el ejercicio liguero, no solo en la etapa de Jim. Básico y determinante cuando el equipo agonizaba, cuando el balón quemaba. Básico y determinante también en la resurrección, de la que fue y es promotor indiscutible. Pese a sus mermas físicas, en un ejercicio de fe, con una capacidad volitiva extraordinaria, Zapater no solo corta y confecciona en el medio, sino que incluso llega al área rival. Aún le queda motor a Zapater. Su actuación ante el Mirandés lo volvió a proclamar.

Sus datos, la traslación numérica de su rendimiento, no son moco de pavo en el actual curso: 689 minutos en 17 presencias. El último mes, especialmente, ha sido extraordinario. Nuevamente Zapater ha vuelto a dar la cara cuando más lo necesitaba su y nuestro Real Zaragoza. Después de la pifia ante el Alcorcón, se puso los galones y saltó al Carlos Tartiere como titular. La cuarentena de Francho obligo a redoblar esfuerzos. En el redoble, una vez más, Zapater volvió a ser indiscutible. Jugó todo el partido en el fundamental triunfo ante el Tenerife. Después fue el mejor del Real Zaragoza en los mejores 45 minutos del año, la primera mitad de Vallecas. Ante el Mirandés, hace apenas cuatro días, Zapater reiteró de nuevo su condición de vector director del colectivo. Cuando un jugador está así, no hay que quitarlo. Cuando un jugador es así, mucho menos. El sábado igualará a Reija, el Roberto Carlos que jugó 20 años antes que Roberto Carlos. El sábado, Zapater será el noveno jugador que más veces ha defendido la camiseta del Real Zaragoza.