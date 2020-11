Vuelve la Tercera División sin público

Las competiciones de Tercera División de fútbol y fútbol sala, así como la Liga Nacional Juvenil, regresan este fin de semana, casi tres semanas después de que la entrada en vigor de la alerta 3 en Aragón (26 de octubre) conllevase la suspensión de las distintas competiciones, dado que las restricciones impuestas por el Ejecutivo autonómico afectaban a la dinámica de los clubes que militan en esta categorías.

Los propios equipos de Tercera División reclamaron la suspensión de la competición y el Juez de Competición atendió una demanda que ahora, a pesar de que el confinamiento perimetral de la Comunidad –así como el de las tres capitales y otras limitaciones– sigue vigente, queda aparcada.

El Gobierno de Aragón excluyó a las competiciones nacionales –sean o no profesionales– de las limitaciones que impone la situación de alerta 3 agravada, y la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) anunció ese mismo día (7 de noviembre) la reanudación de las competiciones a partir de este fin de semana.

De esta forma, todos los torneos de fútbol y fútbol sala de Tercera, así como las ligas de Nacional Juvenil, vuelven entre hoy y mañana, aunque no en las condiciones que se planteaban inicialmente. La Dirección General de Salud Pública anunció el pasado jueves que se prohíbe expresamente la presencia de público en los partidos, lo que supone un lastre importante para los equipos.

Sin los ingresos de las cuotas de socios, entradas, sorteos u otras iniciativas, los clubes tienen complicado poder subsistir. De ahí que la FAF esté trabajando para que los encuentros dejen de ser a puerta cerrada cuanto antes.

Situación convulsa

Por otra parte, la FAF tiene que lidiar con otra problemática. Algunos equipos consideran que con la actual situación sanitaria no es conveniente jugar, y están intentando que se aplace la competición.

Es el caso del Zafán FS, de la Tercera División de fútbol sala, que ayer mismo emitió un comunicado en las redes sociales en el que sus directivos aseguran que se sienten «ninguneados» por la FAF y por la DGA.

«La situación es complicada. No entendemos por qué en dos días se pasó de clasificar a los equipos entre profesionales y no profesionales y, por tanto, a tener que comenzar la competición. Pensamos que no es la situación ideal, por lo que nos hemos unido a otros nueve equipos de la categoría (Ejea, Alcorisa, Caspe, Pedrola, entre otros) para lanzar una serie de comunicados a la FAF y a la DGA con el fin de retrasar la competición», explica el comunicado.

«Queremos competir, pero sobre todo queremos volver a abrazar a nuestros familiares y pensamos que, a partir de este sábado, lo vamos a tener un poco más difícil», añade el escrito publicado en las redes sociales del equipo, antes de adelantar que hoy no se presentarán en el partido que debían jugar ante Nuestra Señora del Portal Coras.

«Hemos esperado hasta el último momento para hacer las fichas de la plantilla, por lo que los test de antígenos obligatorios que proporciona la Real Fedaración Española de Fútbol no los tenemos a tiempo. Hemos pedido el aplazamiento, pero no hemos recibido respuesta negativa. Si las cosas no cambian, el próximo 21 de noviembre tendremos que empezar la competición, pero todavía tenemos esperanza de que alguien pare esto», concluye una queja que, según recuerdan fuentes de la FAF, llega tarde, puesto que el Zafán FS tuvo la oportunidad de no inscribirse en la competición si no estaba de acuerdo con las condiciones marcadas para la presente temporada. Asimismo, las mismas fuentes ensalzan las «garantías sanitarias» de los jugadores.

Test obligatorios

El regreso de las competiciones nacionales estará controlado por la RFEF y la FAF. Los jugadores tendrán que hacerse test antígenos 48 horas antes de los encuentros (semanalmente en el caso de la Tercera y cada 15 días en el caso de los juveniles) para poder disputar el partido. Además, tendrán que realizar varias declaraciones de no haber tenido contacto con personas positivas por covid.

En este primera jornada, según la FAF, todos los jugadores de las divisiones juveniles y los de la Tercera de fútbol sala han arrojado resultado negativo en los test. Por contra, el partido Valdefierro-Monzón y el Cariñena-Teruel, de Tercera División de fútbol, han sido dispendidos por positivos en jugadores de los cuadros visitantes.