De entrada se sabía que iba a ser un curso convulso, que la amenaza de suspensión iba a marcar el devenir de las competiciones, pero el desengaño ha sobrevenido de forma más prematura de lo que todos –instituciones y deportistas– esperaban. La entrada en el nivel de alerta 3 en la Comunidad ya obligó a suspender todos los eventos deportivos no profesionales, incluidos los partidos de base y escolares, aunque permitiendo a los equipos entrenar con un máximo de 20 personas. A partir de hoy, tras la publicación en el BOA de un decreto-ley que endurece algunos aspectos de esta situación de alarma y que regirá, al menos, hasta el 30 de noviembre, muchos de estos equipos no podrán ni siquiera entrenar.

Esta nueva normativa prohíbe que se practique deporte en espacios interiores, exceptuando a los clubes profesionales y aquellos que militen en categorías nacionales, que también podrán entrenar más allá de las 20.00. Por contra, todos los equipos que militan en categorías regionales no podrán jugar –ya no podían hacerlo en la situación de alerta 3 ordinaria– ni entrenar en pabellones (fútbol sala, baloncesto, voleibol…) pero sí en espacios exteriores incluso más allá de las 20.00.

A este respecto, José Luis Galindo, presidente de la comisión gestora de la Federación Aragonesa de Fútbol, institución que aglutina más de 41.000 fichas, señala que es "insostenible" que los equipos de categorías territoriales, principalmente los de Tercera División, puedan entrenar pero no jugar. Y es que, a pesar de que los partidos están suspendidos ‘sine die’, tanto los entrenadores como los jugadores siguen cobrando.

"En Tercera el problema es importante. Si no se juega los fines de semana, los clubes no pueden pagar. Próximamente tendremos una reunión con la Dirección General de Deporte para explicarles que, si no es el Gobierno de Aragón quien asume los gastos de los equipos, estos no se pueden mantener. Además, entendemos que tienen que aclarar el horizonte porque los equipos nos piden explicaciones a nosotros y no podemos dárselas porque no las tenemos", explica Galindo, y lamenta que no haya un protocolo que rija el fútbol a nivel nacional.

Aragón, Cantabria y Asturias son las tres únicas comunidades autónomas en las que la Tercera División está suspendida. Por debajo (Regional Preferente, Primera Regional…), no se sabe con certeza cuándo se iniciarán las ligas. Y lo mismo ocurre con el fútbol sala, a excepción del Fútbol Emotion Zaragoza, el Full Energía (Colo-Colo) y los femeninos que militan en divisiones nacionales.

Fútbol. Regional Preferente- Caspe vs. Alcañiz. Erika Martínez

Futuro incierto

"En esa reunión que mantendremos con la DGA, pediremos que se nos diga, aproximadamente, cuándo se podrán retomar las competiciones. No tiene ningún sentido que los equipos entrenen sin conocer la fecha en que podrán volver a jugar. También nos llegan consultas sobre los desplazamientos y no podemos resolverlas porque quienes están por encima de la FAF no tienen una postura definida", añade Galindo, coincidiendo con la postura que traslada Alberto Meseguer, presidente del Colo-Colo de la Segunda División de fútbol sala.

"En Aragón, los equipos de categorías nacionales podemos viajar y jugar, pero nadie nos asegura que en otras comunidades que están confinadas podamos hacerlo. Habrá que ver cuando tengamos que viajar a La Rioja, por ejemplo, qué ocurre. Tendría que haber unos criterios conjuntos en todo el país", sostiene Meseguer, y celebra que los equipos de categorías nacionales queden exentos de las restricciones que el mundo del deporte va a sufrir con la entrada del nivel de alerta 3 agravado.

Del mismo modo, el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, José Miguel Sierra, se muestra "feliz" por el hecho de que los torneos de categoría nacional se puedan seguir celebrando con normalidad, y al mismo tiempo "preocupado" por la paralización del deporte territorial. "Esperamos que el resto de competiciones vuelvan pronto porque representen el grueso del baloncesto aragonés. Entre las 15.000 fichas que reunimos, solo 120 jugadores de 10 equipos militan en divisiones estatales», añade Sierra, sobre un deporte que, al igual que el balonmano o el voleibol, se podría reinventar hacia pistas exteriores en un momento dado.

No así, la natación, el waterpolo -disciplinas afectadas en el ámbito no profesional por el cierre de las piscinas interiores– o las sesiones que se desarrollan en los gimnasios, puesto que, tal y como explica Alberto García, gerente de la patronal del sector de centros deportivos, las condiciones varían y las máquinas no se pueden instalar de forma permanente en el exterior.

Indignación en los gimnasios

"Nos duele que se legisle desde el desconocimiento. Hay un informe del Ministerio de Sanidad que recoge que solo el 0,28% de los contagios proceden del global de las actividades deportivas, pero en Aragón ni siquiera se han dignado a hablar con nosotros. Estamos en contacto con la Dirección General de Deporte pero desde el Departamento de Sanidad no nos han atendido", explica García, y recuerda que el gimnasio es uno de los espacios más seguros.

"Este sector ha hecho un ejercicio de responsabilidad importantísimo para adaptarse a las nuevas normativas. Tenemos un sistema de registro, nos comprometemos a guardar las distancias con grupos reducidos de seis personas…. Es injusto que nos traten de esta forma porque en pocos lugares resulta más sencillo desarrollar el denominado rastreo. Si hubiesen datos efectivos que demuestrasen que somos peligrosos, vería normal que cerrasen los centros, pero ni siquiera nos han explicado por qué lo hacen", completa García.

Interior del gimnasio Viva Gym Puerta del Carmen Guillermo Mestre

Los pueblos, sin actividades

Muchos pueblos aragoneses inauguraron las actividades deportivas –tanto las de adultos como las de los niños, las extraescolares– esta misma semana y, a las primeras de cambio, han tenido que suspender aquellas que se desarrollan en espacios interiores.

Aerobic, zumba, ‘spinning’, fútbol sala, baloncesto, psicomotricidad... Todas las clases programadas en espacios interiores han sido interrumpidas, como poco, hasta el próximo 30 de noviembre. Otras disciplinas que se desarrollan en el exterior, como por ejemplo el atletismo, se pueden seguir dando con normalidad. De ahí que los coordinadores de las distintas comarcas ya estén ideando alternativas para sacar las clases de los pabellones o, en la medida de lo posible, impartirlas de forma telemática hasta que se aclare la situación.

Participantes en las clases de zumba y bachata de Épila Comarca de Valdejalón

Eduación Física pero no extraescolares

Aunque parece una contradicción, no lo es. Con la publicación del nuevo decreto-ley, los niños aragoneses podrán seguir desarrollando actividades deportivas en espacios interiores durante el horario lectivo pero no fuera de él.

Esto se debe a que en los colegios e institutos existen los denominados ‘grupos de convivencia’ y en los equipos de fútbol o baloncesto de turno, por contra, no.

Hay que diferenciar el ámbito educativo, donde los niños siempre coinciden con los mismos compañeros, y las actividades extraescolares, donde pueden juntarse con chavales de otros colegios y entornos.

Con todo, fuentes del Gobierno de Aragón explican que muchos centros educativos están evitando que se desarrollen las clases de Educación Física en las pistas interiores. En la medida de lo posible, las materias se imparten en el exterior y, además, cabe recordar la obligatoriedad del uso de la mascarilla.