Ánder Herrera, en su cuarentena de París

Ander Herrera, exfutbolista del Real Zaragoza ahora en el PSG francés, vive estos días de confinamiento acompañado de su familia en su casa de París. Con dos niñas pequeñas dentro del hogar, le sobra tiempo para estar entretenido, tal y como se observa en un vídeo que el centrocampista formado en la Ciudad Deportiva ha subido en su cuenta de Twitter.

Je reste à la maison 😀⚽️ pic.twitter.com/KglDL6UZKi — Ander Herrera (@AnderHerrera) March 19, 2020

En él, se le observa jugando con su hija mayor, Daniela, un improvisado partidillo de fútbol en una de las salas de su casa, en el que se ve a la niña marcar y celebrar un gol con su padre, ambos vestidos con la camiseta del PSG, club en el que militan varias estrellas mundiales como Mbappé, Neymar o Icardi.

En su mensaje, acompañando al vídeo, Ander Herrera escribe: “Je reste à la maison (yo me quedo en casa)", una sugerencia con la que concienciar a la gente. Precisamente, esta semana de encierro, el futbolista ha concedido una entrevista al canal de Youtube Stadio TV en la que asegura que no se ve regresando al Athletic Club, sino que lo que realmente le haría ilusión es volver al Real Zaragoza. “Fui inmensamente feliz en Bilbao, pero soy zaragocista, que es algo que no he ocultado nunca. Mi ilusión es disfrutar en París, ganar títulos con el PSG y un día poder volver a casa, que es Zaragoza. Siempre he dicho que mi club me gustaría que se pareciera a lo que es el Athletic. He tenido una suerte enorme de haber podido jugar en el Athletic y disfrutar de su filosofía, pero mi ilusión es volver a Zaragoza, el club del que soy desde pequeño, del que sigo siendo socio y voy a seguir siéndolo el resto de mi vida, el club del que son mis hijas”, señaló Ander Herrera.