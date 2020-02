El heroico Atlético anula al campeón

Campeón continental hace menos de un año en este mismo escenario e invencible en Inglaterra, el Liverpool también conoció lo que es tener el Metropolitano en contra y la capacidad de supervivencia de un Atlético heróico en Europa y enamorado de la Champions aunque haya perdido dos finales dramáticas con el Real Madrid y una Copa de Europa con el Bayern Múnich en 1974, cuando nació esa leyenda del 'pupas' que Simeone se empeña en desterrar.

Parecía impensable que los colchoneros, renqueantes toda la temporada, pudieran con los temibles 'reds', pero impartieron otra lección magistral de orden, rigor, esfuerzo, solidaridad y carácter. Vencieron gracias a un gol muy al principio de Saúl, dejaron su portería a cero y no necesitaron ni siquiera la parada milagrosa de Oblak. Tremendo. El Liverpool sigue siendo favorito, ya que Anfield y su poderío imponen, pero de momento ha comprendido por qué los colchoneros no han perdido aún ningún partido de eliminatoria de Champions en su feudo con este entrenador. Y han pasado por aquí el Barça, en dos ocasiones, el Real Madrid, el Chelsea, el Bayern de Múnich y más recientemente la Juventus, que el curso pasado perdió 2-0 en el Wanda y goleó en Turín con un Cristiano colosal.

Simeone mostraba un inusitado optimismo en la víspera. Y no era una pose. Le encanta que su Atlético parta como víctima, eliminado de antemano en todas las quinielas. Más en su salsa se sumergía si cabe el técnico argentino a medida que se le recordaban los incontestables números del Liverpool, campeón de Europa e imperial en la Premier, donde aventaja en 25 puntos al segundo, el millonario City de Pep Guardiola, ya tiene matemáticamente plaza Champions y ha ganado 25 de 26 partidos.

Sorprendió el Cholo con el once, ya que introdujo a Vrsaljko, un lateral que acaba de superar una gravísima lesión de rodilla, y a Lemar, dos meses más fuera que dentro del equipo. Quería al croata porque conoce sus métodos, sus automatismos, y al francés para que Alexander-Arnold no subiera con tanta alegría. Trabajo más encaminado a anular las virtudes del adversario que a potenciar las de su ejército, un mandamiento en el catecismo cholista.

Las claves del Atlético, impedir que los 'reds' pudieran correr a los espacios y que Firmino recibiera como enganche. Y las interpretó de maravilla en el primer tiempo, aburrido para el espectador pero tácticamente maravilloso. Ayudas constantes, concentración máxima en todos los jugadores, sacrificio enorme del grupo y un Felipe imperial desde su área. Manda, marca y juega el brasileño, un fichaje enorme.

Tuvo fortuna, y acierto, el Atlético, que disfrutó del inicio soñado. Salió fuerte, agresivo, presionante arriba y muy directo en sus ataques. Encontró un córner, un error defensivo de Fabinho y el gol de Saúl, que suele aparecer en los momentos determinantes y anoche jugó en su sitio, junto a Thomas en el eje del centro del campo, de un 4-4-2 en el que Simeone esta vez no dibujó el rombo de los últimos duelos, incluido el último en Mestalla.

Tras el tempranero gol se replegó el Atlético, como es habitual, pero esta vez con argumentos para no repudiar esta actitud. Con todo el respeto del mundo para los jabatos leoneses, el Liverpool no es la Cultural. Se vio dominado claramente, pero Oblak no tuvo que intervenir en todo el primer acto. Sólo tuvo un ocasión Salah, que se encontró con un balón en el punto de penalti, pero el egipcio lanzó contra un defensa. Fue el Atlético el que dispuso de la ocasión más clara en una contra, pero Morata conoció la calidad de Alison Becker.

Mané y Salah, sustituidos

Terminó el primer acto con bronca, ya que los rojiblancos reclamaron la segunda amarilla a Mané tras un salto con Vrsaljko. Por si acaso, retiró Klopp al senegalés en el descanso y situó a Origi. Más madera, más poderío aéreo. El Cholo buscó más músculo con Marcos Llorente en lugar de Lemar, falto de ritmo y con ligeras molestias. De nuevo, trató de asustar el Atlético con un inicio de presión alta, pero enseguida reculó. Nada nuevo en la oficina.

La defensa era heroica, de manual con dos líneas juntísimas y una basculación perfecta, pero el problema es que el Atlético era incapaz de defenderse con el balón. Ni siquiera podía buscar un pelótazo para que aguantara el balón Morata, ya que el punta era un defensa más. De nuevo, sin embargo, apareció Lodi por el costado como por arte de magia y la tuvo el exmadridista, pero se cayó cuando iba a golpear. Además, se hizo daño. Otro clásico. Entró por él Vitolo.

Klopp, mientras, buscaba alguna solución para descerrajar al Atlético y quitó a Salah, desaparecido en combate. Dentro Oxlade-Chamberlain, que tampoco es moco de pavo. A esas alturas de la velada el Cholo ya estaba casi más pendiente de arengar a la grada que del terreno de juego. A falta de un cuarto de hora, recurrió a Diego Costa, fuera de forma tras ser operado en noviembre de una hernia discal, pero siempre amenazante. Espera la batalla de Anfield, la segunda parte de este duelo que, según anticipó Simeone, y habrá que respetarle, está al 50%.

Ficha técnica

Atlético-Liverpool (1-0)

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Thomas, Saúl, Lemar (Llorente, min. 46), Correa (Diego Costa, min. 77) y Morata (Vitolo, min. 70).

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, (Milner, min. 80), Fabinho, Wijnaldum, Salah (Oxlade-Chamberlain, min. 72), Firmino y Mané (Origi, min. 46).

Goles: 1-0: min. 4, Saúl.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia): Mostró amarilla a Mané, Correa, Joe Gomez

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Metropolitano. Lleno y presencia de más de 3.500 hinchas del Liverpool. Presencia en el palco de Fernando Torres, símbolo de los dos equipos, y del seleccionador nacional, Luis Enrique.