Bartomeu, contra las cuerdas

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, acorralado por la trama de las cuentas difamatorias en las redes sociales de una empresa contratada por el club, aprovechó un acto público para intentar desmarcarse de toda responsabilidad en un asunto tan turbio que amenaza en lo deportivo, pues jugadores como Messi y Piqué fueron destinatarios de algunos de esos mensajes intoxicadores, y en lo institucional, con peticiones desde distintos ámbitos del barcelonismo de un adelanto de las elecciones de 2021 a 2020 como castigo por lo sucedido. De momento, ya ha hablado con la plantilla para explicar lo inexplicable.

"Es falso que hayamos encargado desprestigiar a nadie", aseguro tras la entrega del XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán a Jorge Valdano en el Auditori 1899 anexo al Camp Nou. Lo hizo leyendo una declaración sin aceptar preguntas segundos después de felicitar a la UEFA por su actuación en el caso del 'fair play' económico que puede dejar al Manchester City dos años fuera de las competiciones europeas si el TAS lo ratifica. Siendo Pep Guardiola, entrenador del club inglés, otro de los criticados por las citadas cuentas no oficiales, no pareció el momento más oportuno para desviar la atención.

Si el club se comprometió el día anterior a romper el contrato con la citada empresa, I3Ventures , si se demostraba su vinculación con esas cuentas en las redes sociales, a Bartomeu no le quedó más remedio que cumplir con su palabra una vez que Ser Cataluña, la cadena que destapó el caso, sacó a la luz los documentos que lo demostraban, así como un informe enviado al club con sus actividades detalladas y un plan "para incomodar" al precandidato Víctor Font.

Matiz

Bartomeu se defendió de la siguiente forma: "El Barça no ha contratado nunca un servicio para desprestigiar a nadie. Ni a un jugador, ni a un exjugador, ni a ningún político, directivo, presidente o expresidente. Eso es rotundamente falso. Nos defenderemos donde haga falta en este tema, por todos los medios y delante de todos los que nos acusen de hacer estas prácticas. Lo repito, es falso que el Barça, en ningún caso, haya contratado a alguien para desprestigiar a nadie". Y prosiguió con un matiz importante: «Sí que es cierto que a finales de 2017 el Barça contrató unos servicios de monitoreo de distintas áreas del club en las redes sociales como tienen muchos y la gran mayoría de entidades y corporaciones de este sector. Eso es cierto. Ante la confirmación que una de las cuentas vinculadas a una de las empresas proveedoras que han hecho comentarios inadecuados en relación a personas relacionas a nuestra organización, esta mañana sí que hemos dado instrucciones, yo personalmente, de rescindir el contrato con esta empresa", apuntó Bartomeu.

Y se hizo a sí mismo dos preguntas: "Que quede claro una cosa. A la pregunta de si hemos encargado el monitoreo de redes sociales, la respuesta es sí. Y lo seguiremos haciendo. Es responsabilidad del club saber qué está pasando y qué se está diciendo alrededor del mundo, siempre para preservar el Barça. A la pregunta de si hemos encargado desprestigiar a personas o instituciones a través de las redes sociales, la respuesta es no y perseguiremos a todos aquellos que nos acusen de eso. Reitero una vez más, nos defenderemos donde haga falta como hemos hecho recientemente, y con éxito. No es la primera vez que alguien habla del Barça en estos términos. Quiero recordar que en el caso de la corrupción por el caso Paulinho quien nos acusaba tuvo que rectificar delante de los tribunales y en el caso de espionaje también nos dieron la razón. Hacemos las cosas con la tranquilidad y la responsabilidad que el Barça requiere".

Evidentemente, el Barça contrató a I3Ventures para estar al día de todo lo que se dice de Bartomeu y del club y para conocer desde dónde nacen corrientes de opinión desfavorables hacia su persona con las elecciones a la vuelta de la esquina. Al mismo tiempo, se generaron contenidos favorables paa contrarrestar su baja popularidad. Pero la medida se le fue de las manos con campañas erosionadoras de la imagen de Víctor Font, rival en las urnas que estudia plantear acciones legales, como Jaume Roures, otro de los señalados. Mensajes hacia los jugadores han trascendido pocos y no es difícil intuir que posiblemente alguien no midió bien sus filias y fobias. Pero eso es lo que más daño le va a hacer a Bartomeu a no ser que despida del FC Barcelona a los responsables de ese contrato con la citada empresa por no haber estado al corriente de lo que publicaban. Si no lo hace, él quedará como único culpable.