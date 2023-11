Las paradas de Arguillas no son suficientes para el Bada Huesca ante el Ademar

El Bada Huesca retomó la Asobal tras el parón por los compromisos de las selecciones de la semana pasada acumulando su cuarta jornada consecutiva sin ganar dentro de una racha de un empate y tres derrotas. La última llegó en el Palacio de los Deportes frente al Ademar León por 26-29 en un encuentro en el que las imprecisiones condenaron a los oscenses a pesar de que se mantuvieron con opciones hasta bien entrada la segunda mitad. Arguillas, con catorce paradas, estuvo inspirado, pero no fue suficiente ante la acumulación de pérdidas y fallos de sus compañeros.

El choque contra un conjunto que sumaba un punto más se presentaba como una oportunidad de alejarse de la zona baja y situarse en la mitad alta. El domingo habrá otra, los de Nolasco visitarán al Cangas, en descenso con tres puntos menos.

Sin minutos para Terçariol, recién llegado del Panamericano al igual que Cordiés, toda la responsabilidad bajo los palos fue para Arguillas. De cara a la meta contraria, donde hay que decir que también el iraní Saeid cuajó un buen choque, Malo, con seis goles, y Frank Cordiés, con cinco, fueron los que más percutieron. Entre los visitantes, Carlos Álvarez y Casqueiro firmaron nueve tantos cada uno, muchos a la carrera.

El arranque del partido no fue bueno y la tendencia se mantuvo durante el resto de la primera parte aunque hubo fases en las que el Bada mejoró. Los balones perdidos fueron un lastre para los oscenses, que vieron como el Ademar, con Casqueiro a la cabeza, corría a la contra una y otra vez hacia una meta en la que las paradas de Arguillas mantuvieron a flote a sus compañeros. Con el 4-7 y tras un parcial de 0-3, Nolasco tuvo que pedir tiempo muerto cuando aún no se había llegado a los diez minutos. Acto seguido, entre Óscar García, Charly Pérez y Frank Cordiés se anuló la diferencia. Fue una inercia positiva a la que no se le sacó todo el jugo. Los visitantes volvieron a tomar el mando y con el 11-15 Álvarez marcó la que sería la máxima. Quiso el Bada arreglar las cosas antes de irse a los vestuarios con las dianas de Rodrigo y Adrià Pérez y cuando parecía que se había conseguido, sobre la bocina llegó el 13-16.

Arguillas levantó un muro en la reanudación. Tres paradas suyas fueron clave junto a las dianas de Rodrigo, en dos ocasiones, Malo y Cordiés para escalar del 14-18 al 18-18. El cubano golpeó otra vez de lejos para firmar la primera ventaja de los suyos desde los primeros compases del careo (20-19). Una vez más, el Ademar se recompuso para dar una buena estocada con Rodrigo Pérez como punta de lanza. Regresó el -3 a menos de diez minutos y Nolasco tuvo que llamar a capítulo a los suyos. Mandaron el balón a la red Floris y Dijà, pero siempre con respuesta visitante. Maló aprovechó un siete metros que incluyó la salida de pista de Casqueiro (25-27).

El Ademar se había quedado con cuatro, pero no se resolvió bien y tampoco se obtuvo jugo contra cinco. De nuevo en igualdad, se produjo un intercambio de boles. El Bada, tres abajo, cambió la defensa a 3-3 para afrontar los últimos dos minutos. El marcador reflejaba en ese momento un 26-29 y así se quedó.

Ficha técnica

Bada Huesca: Arguillas (po), Oscar García (3), Diógenes Cruz (1), Adriá Pérez (2), Luis Mosquera (0), Moya (1), Osadchyi (0), Carlos Pérez (3), Benites (4), Gucek (0), Frank Cordíes (5), M. Malo (6), Floris (1), Tercariol (po).

Ademar León: Saeid (po), Miñambres (0), Alvarez (9), Casqueiro (9), Sanz (0), Moreira (0), Rodrigo Pérez (4), Castro (3), Milosavljevic (0), Zapico (1), Anderson (1), Garajonay (0), Martín (0), Borges (2), Radoslaw (0). Garajonay (po).

Goles cada 5’: 3-2; 5-7; 7-7; 9-10; 11-12; 13-16 –descanso– 15-18; 18-19; 20-21; 22-25; 25-27; 26-29.

Árbitros: García y Huertas.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Asobal disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante unos 800 espectadores