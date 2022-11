El Bada Huesca captura un empate en Cuenca fruto de su tenacidad

El Bada Huesca logró en su visita al Cuenca un empate "con sabor a gloria" como lo definió su técnico Jose Nolasco. Sin Carmona, Dijá y Montoya plantó cara a uno de los conjuntos llamados a ocupar la zona noble de la Asobal y tomando el protagonismo jóvenes como Arnau y Suárez se mantuvo siempre con opciones. Fue un ejercicio de fe en sus posibilidades, solo así se explica que cuando más oscuro pintaba el desenlace fuese capaz de reaccionar. Con menos de cuatro minutos por delante, la desventaja se fue a los cuatro goles, la máxima. Sin embargo, se apretaron los dientes para con un 0-4 culminado por Hackbarth desde los siete metros con el tiempo cumplido cerrar un 33-33 que le da aire tras dos derrotas seguidas con otros dos huesos duros, el Ademar y el Granollers. El descenso se aleja a una mínima distancia de seguridad de dos puntos.

En la primera parte el Bada mostró que iba a poder igualar la intensidad que su oponente exigía. Aguantó los intentos por escaparse del Cuenca, que llegó a contar con varias ventajas de tres goles y con opciones de haber ido más allá, y acabó firmando el empate a 16 antes de irse al descanso. Los oscenses se puede decir que arrancaron el choque con un 2-0 en el marcador. Antes de que se cumpliese el primer minuto ya había encajado un tanto de Nazaré y otro de Pizarro tras un robo. El portugués de hecho fue todo un quebradero de cabeza hasta el ecuador del periodo. La defensa visitante no supo cómo pararlo y firmó seis dianas sin fallo.

Fue el momento en el que los de Lidio Jiménez amenazaron con romper el choque y en el que los de Nolasco mantuvieron a calma con Cordiés y Arnau remando en ataque. Los lanzamientos frontales fueron un buen recurso frente a un atento Grvabac y a ellos se sumaron también Suárez y Domingo Luis. Éste último logró el 13-13 en el minuto 22, las primeras tablas desde el 2-2. Después, Suárez marró una oportunidad para haber adelantado a los de rojo. Teixeira cantó el 16-15, Suárez, ahora sí, equilibró de nuevo y en la última defensa el Bada cerró su puerta con una parada final de Tercariol.

Malo dio la primera ventaja del choque al Bada en la reanudación, fue fugaz porque rápidamente un 2-0 hizo que el Cuenca recuperase la iniciativa. Arnau se convirtió entonces en un estilete y Arguillas, que frenó varias contras, dio a los oscenses la oportunidad de seguir echándole el aliento a los locales. Arnau se apuntó el 22-23 en el 42'.

El Bada se atascó en ataque con dos pasivos y el Cuenca cogió aire con el 29-27 tras un gol de Pozzer en el que recogió un rechace de la madera. Restaban menos de diez minutos y Nolasco pidió tiempo muerto. Aunque Hackbarth marcó desde el siete metros, una exclusión posterior de Malo complicó las cosas. En su ausencia, los locales mantuvieron el colchón de dos goles y a su regreso lo engordaron con el 32-29. Suárez, clave a lo largo del periodo falló en el ataque posterior, y en el otro lado Pizarro marcó el 33-29 a menos de cuatro minutos. Otro equipo hubiese arrojado la toalla, pero no el Bada. A los sesenta segundos finales se entró con 33-31. Malo marcó, Cuenca no resolvió, el capitán a la contra forzó un penalti protestado por el otro banquillo y Hackbarth con el tiempo cumplido no perdonó el 33-33.