La Copa del Rey, una oportunidad para que el Bada Huesca siga creciendo

El Bada Huesca inicia el miércoles a las 20.00 en la pista del Alcobendas una nueva andadura en la Copa del Rey, competición que esta temporada será más que nunca el torneo del KO al haberse instaurado el partido único en todas sus rondas. Los oscenses se estrenarán precisamente contra el mismo rival que el año pasado, un conjunto de División de Honor Plata, la segunda categoría, al que entonces derribaron por 30-37. Lejos de entenderse como un estorbo, más si se tiene en cuenta que el domingo tocará recibir al Granollers, segundo clasificado de la Asobal, tanto el cruce de los madrileños en particular como la competición en si se entienden como una oportunidad para que el renovado grupo que dirige Jose Nolasco siga creciendo y deje atrás la irregularidad que le ha venido persiguiendo hasta ahora y que vivió un nuevo capítulo en la derrota de la última jornada con el Ademar León.

“La Copa por supuesto que interesa”, afirma el técnico. “Somo un equipo en formación que en la primera vuelta estamos encontrando las conexiones adecuadas y correctas entre los jugadores. Todo lo que sea que haya un partido más poder sincronizar nos viene genial, Alcobendas no es un problema, es una oportunidad de mejorar”, afirma. “Somo el teórico favorito y hay que demostrarlo en defensa y en ataque”, subraya.

A este respecto, a Nolasco no le preocupan los altibajos que experimentan los suyos durante los partidos. “Están siendo importantes jugadores que no lo habían sido antes, todo eso supone un cambio que ha que procesar y madurar. Ya no tenemos a Sergio Pérez, a Marcelo, a Asier Nieto o a Pinto, que en momentos determinados nos arreglaban la papeleta”, expone. Y ante eso “Dijá no era quién pensábamos que nos iba a solucionar problemas y lo está haciendo, Malo ha dado un paso adelante y Montoya siempre está ahí, faltan que entren en la rueda otros como Arnau, Domingo, Cordiés o Ignacio Suárez”.

El cruce con el Alcobendas hay que afrontarlo “con el máximo respeto”. “Si creemos que porque sea de una categoría inferior vamos a ganar seguro, estaremos cerca de perder”, advierte. “Tenemos que hacer un partido serio y que se noten las diferencias entre un equipo y otro, no podemos especular”, indica.

El Alcobendas es un equipo con tradición y pasado en la Asobal que presenta en sus filas jugadores con experiencia en la élite como De la Rubia, Nevado y Velasco. En la liga, no está teniendo un buen comienzo de curso. Ha ganado dos partidos y perdido cuatro, los tres últimos de manera consecutiva.

En el Bada hay jugadores que arrastran pequeñas dolencias y molestias como Cordiés, Dija y Domingo Luis Mosquera, que no les impedirán participar. La intención, de todos modos, es la de realizar rotaciones y repartir minutos.