José Nolasco, técnico del Bada: “Toca recomponer y trabajar para estar lo más arriba posible”

En la que ha sido su 12ª temporada al frente del Bada Huesca, el equipo finalmente ha cerrado el curso en la novena plaza de la Asobal, ¿qué sabor le deja?

El de no haber podido sacar al equipo el máximo rendimiento por las circunstancias externas. El objetivo lo hemos cubierto salvando la categoría y además hemos practicado un muy buen balonmano, pero aún así me quedo con la sensación de que nos ha faltado un punto más de equilibrio y regularidad, y un poco más de suerte con las lesiones y la covid, aunque hemos sido muy competitivos.

Han tenido muchos altibajos.

Durante parte importante de la temporada hemos tenido que ir parcheando las ausencias reubicando jugadores, solo en el último mes he tenido la plantilla al completo. Hemos sido los que más veces han empatado en la liga, seis, y de ellas en cinco habíamos estado por delante.

Arrancaron en la zona baja de la tabla, pero han tenido un final relativamente tranquilo.

En pretemporada ya tuvimos problemas con la covid que hizo que en vez de seis semanas, que es lo normal, trabajásemos cuatro. Con Álex Marcelo prácticamente no pudimos contar en la primera mitad de la competición, Pinto estuvo dos meses y medio parado por un puñetazo en el costado, Carmona se tuvo que operar del menisco y fue baja tres meses y cuando mejor estábamos se lesionó Domingo. Aún así el final de la primera vuelta fue muy bueno y eso que se nos escaparon partidos como los de Nava,Logroño y Sinfín en los que los puntos estaban ganados.

Al inicio de la segunda vuelta reapareció la covid.

Supuso un nuevo parón y cuando íbamos a empezar a competir otra vez, tras el encuentro con el Granollers, tuvimos siete positivos que nos hicieron aplazar dos partidos. Además, casi no ha estado disponible Sergio Pérez.

Su mejor cara se ha visto al final.

Los tres últimos partidos hay que valorarlos en su justa medida. Prácticamente estábamos salvados y fuimos a Nava, que se jugaba la vida, y con un pabellón a tope ganamos. A continuación recibimos al Bidasoa que debía confirmar la segunda plaza y también vencimos, y el último día en Cuenca, frente a un equipo que aún debía certificar su clasificación para las competiciones europeas, estuvimos con opciones hasta el último minuto cuando lo fácil hubiese sido dejarse llevar. El último tramo de competición ha sido memorable.

Más allá del Bada, ¿cómo analiza la competición?

Ha sido muy igualada, cualquier fallo hacía que no ganases. Ha descendido Nava, el que menos podías pensar.

Varios jugadores han dado un paso adelante.

Ian Moya ha progresado mucho y también Gucek. Pere Arnau ha ido creciendo y lo seguirá haciendo la próxima temporada. La evolución de los pivotes Benites y, por supuesto, Montoya, ha sido muy importante, también la de Asier Nieto. Sergio Pérez ha estado espectacular y Domingo Mosquera estaba a un nivel muy alto cuando se lesionó el cruzado.

Nieto y Sergio Pérez no siguen y tampoco Gomes, Pinto, Almeida y Marcelo.

Será complicado, pero tenemos que incorporar jugadores que hagan olvidar a los que se marchan. Somos un club humilde que intenta hacer las cosas bien y que siempre acabamos por encima de nuestras posibilidades. Toca recomponer y trabajar para estar lo más arriba posible. Lo primero será salvarse. Buscamos jóvenes con proyección, el que suele ser nuestro perfil.

¿La situación económica se complica?

Hay que apretarse el cinturón, hay una crisis y se nota, el dinero no va al deporte. En Aragón estamos dentro de un ramillete de equipos que hace muy bien las cosas. Nuestro presupuesto es de mitad para abajo y le sacamos un rendimiento extraordinario sin hipotecarnos. No es fácil tener deporte de alto nivel y se deberían poner medidas para que no desaparezca.