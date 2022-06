Dos aragonesas cumplen el sueño de ascender a la élite del balonmano

Marta Jaqués y Andrea Loscos. O lo que es lo mismo. Los nombres que representan al balonmano aragonés a nivel nacional. Danila So Delgado, que jugará el próximo año en el Elche de División de Honor después de pasar esta temporada en Valladolid, también es otra referente para las jóvenes que comienzan a practicar este deporte en la Comunidad. Jaqués y Loscos consiguieron hace unos días con sus equipos, el navarro Beti-Onak y el riojano Grasometal Sporting, el ascenso por el que llevaban luchando “muchos” años. Aragón no tiene equipo femenino en la máxima categoría y el objetivo de todas las jugadoras es que algún día deje de ser un sueño y se convierta en una realidad.

“Sigo con resaca emocional. La gente se ha volcado con nosotros e incluso muchos viajaron a la fase de ascenso que fue, nada más y nada menos, que en Lanzarote”, explica Marta Jaqués, jugadora del Beti-Onak, el equipo que consiguió el primer puesto. La pequeña localidad de Villava ovacionó a las jugadoras. “Es un pueblo muy pequeño donde se vive el balonmano. Este deporte mueve todo allí. Familias al completa te paran por la calle para pedirte fotos. Sin duda, Villava es la capital del balonmano en Navarra”, añade la jugadora, que el próximo año jugará en Anaitasuna.

Marta Jaqués y todo el equipo recibieron el calor del pueblo de Villava. HA

Jaqués comenzó a jugar a balonmano cuando apenas tenía siete años en el zaragozano barrio de La Jota. También pasó por la cantera de Maristas y sin haber cumplido los 18 años viajó hasta Castellón, donde jugó cuatro temporadas, dos de ellas en la máxima categoría. La pasada temporada puso rumbo a Navarra y se instaló en Villava. Precisamente fue su club el que organizó la fase de ascenso con el objetivo de proclamarse como ganadoras, sin embargo, no lo consiguieron. Este año ha sido el bueno. “Las contrarias esperaban otro equipo de Beti-Onak distinto. Conseguimos reforzarnos y ganar”, sostiene la jugadora, al mismo tiempo que explica que el primer día ganaron a las anfitrionas, Lanzarote, de cinco goles, el sábado a Bolaños de seis goles y el domingo empataron contra La Rioja.

Más información La Copa Asobal devuelve a la élite a Zaragoza

Precisamente, el equipo riojano, donde juega Loscos, ascendió al conseguir el segundo puesto en el sector. La jugadora zaragozana continuará en este club la próxima temporada. “Yo aún no me lo creo. Fueron unos días muy intensos”, señala la deportista, que insiste en que no eran favoritas para el ascenso. “No teníamos presión porque no se esperaba nuestra promoción, aunque nuestro objetivo siempre ha sido ascender. Eso nos hizo jugar tranquilas y tras un empate el primer día, una victoria de un gol el segundo y otro empate el último día contra Beti-Onak, conseguimos el ascenso”, explica Loscos, que se formó en Dominicos y fichó por el Tenerife de División de Honor la pasada temporada y ésta se desplazó a mitad de curso a Logroño.

Andrea Loscos y su equipo, tras conseguir el ascenso. HA

“No estaba bien allí y de tener un mal año he pasado a terminar con muy buenas sensaciones en La Rioja”, explica la zaragozana. El equipo riojano llevaba diez años intentando promocionar a la máxima categoría. “Hay una peña que nos sigue a todos los partidos. Cuando ganamos la gente lloró mucho porque llevaban esperando un momento así mucho tiempo”, recuerda la joven.

“Ojalá Aragón tuviese un equipo en la máxima categoría”

Tanto Jaqués como Loscos comparten el deseo de que Aragón tenga un equipo en la máxima categoría. “Me haría mucha ilusión que mi hermana pequeña -Victoria- pudiese jugar en Zaragoza al máximo nivel”, admite Jaqués, que considera que “hay cantera”, pero es necesario “un empuje”. “Confió en que en unos años lo podamos conseguir”, añade. Loscos desea que un equipo zaragozano, “da igual cual”, ascienda a la élite. “Ahora mismo es complicado porque solo hay un equipo en Plata, pero ojalá se pudiese”, reconoce.