El Bada Huesca recibe al Valladolid en el tercer y último esfuerzo de la semana

Llega cansado, con alguna duda en cuanto al estado físico de sus jugadores y consciente de que es un partido de los que no se pueden escapar. El Bada Huesca recibe el domingo a las 12.15 al Recoletas Atlético Valladolid en el que será su tercer encuentro de la semana después de los tropiezos consecutivos con el Cangas en la Copa del Rey (33-31) y el Bidasoa en el partido que quedaba pendiente de la primera vuelta de la Asobal (31-26), dos desplazamientos que le llevaron a sumar cerca de 2.400 kilómetros y que se han hecho notar en el equipo.

La participación de Joao Pinto e Iván Montoya, que no estuvieron disponibles en Irún por unos esguinces previos al partido, está pendiente de su evolución y, aunque Álex Marcelo ha vuelto a jugar, todavía no está al 100%. La buena noticia la representa Sergio Pérez, que podría regresar a la convocatoria e incluso tener algún minuto en función del desarrollo y las necesidades que demande el choque.

El cruce será el primero de una segunda vuelta cuyo inicio se ha demorado para los oscenses. Primero tuvieron que aplazar el encuentro con el Granollers por la aparición de positivos en los catalanes y después ocurrió lo mismo con el de la Torrelavega, en este caso por cinco contagios de covid en las filas de los de Jose Nolasco, lo que impidió que la semana pasada pudiesen trabajar con normalidad.

El Valladolid, que tiene aplazado un partido, llegará al Palacio de los Deportes como penúltimo clasificado con un punto menos que el Bada. “Se caracteriza por su juego con el pivote, por ir a los espacios, correr y salir a la contra. En defensa empiezan en 6-0 y si no les van bien cambian a 5-1 o incluso a 3-2-1 con el que han remontado algún partido como nos hicieron a nosotros”, los desgrana Nolasco recordando lo sucedido en la visita de la primera vuelta a la capital pucelana. En aquel choque el Bada cayó derrotado por 28-25 después de haber estado por delante todo el partido debido a sus errores en los últimos minutos. “Vamos a intentar que no se repita, entonces eran los inicios de la temporada y ahora ya tenemos la experiencia de hacer las cosas bien, no tan bien y de sobreponernos a resultados adversos”, comenta el técnico.

Entre los nombres que sobresalen en el Valladolid aparecen Miguel Martínez, Patrianova o el extremo derecho Serrano. También su última incorporación Tarsicio, “uno de los brasileños con más proyección”. “Es polivalente, tiene capacidad de penetración y en defensa hace buenos desplazamientos”, lo describe Nolasco.