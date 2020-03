Nolasco: "Para sobrellevar el encierro es clave organizarse el día"

Alguien acostumbrado a la actividad y la tensión que generan los entrenamientos y los constantes partidos, ¿cómo está viviendo el estar parado en casa?

Con paciencia. Una de las cosas que siempre he lamentado es que el estar metido en la competición continuamente no te permite mejorar en tu formación, así que el confinamiento me lo estoy tomando como una oportunidad de estar delante del ordenador reflexionando y estructurando ideas. También estoy aprovechando para conocer otras ligas y otros jugadores.

¿Se le hace muy largo el día entre cuatro paredes?

Hay que saber adaptarse y enfocar las noticias que van llegando. Yo estoy en casa con mi mujer cumpliendo con la cuarentena y veo que si te quedas parado la ansiedad te puede comer. Por eso considero que una de las claves para sobrellevar el encierro es repartir las actividades a lo largo de la jornada. Me despierto, le dedico tiempo a mi trabajo como entrenador investigando y aprendiendo, realizo ejercicio físico, leo y le hago un hueco también al ocio.

La filosofía y la practicidad con la que se lo toma puede servir de ejemplo para otras personas.

Debemos estar en nuestras casas por el bien de todos. Es cierto que el ser humano necesita respirar y socializarse, pero tenemos que pensar que esto no es solo por nosotros, sino también por nuestros familiares, nuestros amigos y las personas mayores.

En un principio, la Asobal, al igual que muchas otras ligas, paró por dos semanas. Sin embargo, la Federación Española de Balonmano comunicó el martesque la competición no se reanudará hasta que no se levante el estado de alarma.

Esa decisión abre un escenario nuevo que me lleva a valorar lo cercano que está el que no se continúe jugando esta temporada porque no veo que vaya a haber fechas suficientes para llevarla a término.

Lo que plantea deja al Bada Huesca, su equipo, en una situación complicada. A pesar de la reacción en la segunda vuelta, con solo una derrota, el equipo seguía en descenso.

Si la liga se cancela, no vería normal que se diese campeón al que va ahora primero y que los dos últimos tuviésemos que bajar. Y no lo digo porque uno de esos dos sea mi equipo, sino porque no hemos jugado todos contra todos dos veces y por tanto no se puede decidir algo así. En el caso de no volver a jugar, habría que dar el curso por perdido. Es decir, como si no hubiese existido.

El hecho de que prácticamente no haya reglamentación al respecto en el mundo del deporte es otra muestra de lo excepcional de la situación actual.

Todas las competiciones de equipos están paralizadas y pienso que al final la decisión que se adopte será la misma en todos los casos. El fútbol debería actuar como referente, aunque tiene otras inquietudes derivadas de la cantidad de dinero que mueve.

¿Cómo afecta todo esto al deportista en el plano personal?

Para un jugador la situación actual es de total incertidumbre, sobre todo para aquellos que no tienen un contrato asegurado. A ello se le suma que, sin salir de casa, es complicado mantenerse en forma, por eso le hemos facilitado a nuestra plantilla una serie de ejercicios. En el caso de los entrenadores es parecido porque también estamos a expensas de las decisiones que tomen los clubes a nivel económico. En este sentido, el del deporte es un colectivo más como el del resto de trabajadores que se están viendo afectados por el parón. Hasta que se reanude nuestra actividad hay que seguir viviendo.

En Aragón, el Stadium Casablanca y el Levitec Huesca ya han anunciado ERTE, ¿cuál es la situación en el Bada?

No se nos ha comunicado nada al respecto, pero estoy tranquilo porque es un club muy serio y profesional, y, más allá de eso, el Gobierno está buscando soluciones.

Usted renovó por una temporada más hace poco y va camino de cumplir once en el Bada.

Si el club así lo quiere, así será. Yo me encuentro muy bien dentro de esta institución y en la ciudad. Tengo un buen entendimiento con la directiva y sigo sintiéndome motivado. Aunque esta liga estaba siendo muy dura, he aprendido mucho porque nunca nos habíamos visto en una situación tan complicada en la clasificación. Ahora, hasta que volvamos a jugar me centro en mejorar como entrenador y en encontrar fórmulas para que mi equipo crezca.