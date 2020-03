El Bada Huesca no volverá a jugar mientras esté en vigencia el Estado de Alarma

La Liga Asobal se paraliza al menos una jornada más. El Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano decidió este martes extender la suspensión de todos los encuentros de las competiciones de ámbito nacional, tanto oficiales como amistosos, hasta al menos la jornada que se debería de disputar entre el 28 y el 29 de marzo. En el caso del Bada Huesca, la medida afecta a la visita que el Bidasoa de Irún debía de realizar al Palacio de los Deportes dentro de la jornada 22.

NOTICIAS RELACIONADAS El Bada Huesca prosigue con su escalada

Anteriormente, a causa de la crisis desatada por el coronavirus, ya se había decidido no disputar las dos jornadas previas, lo que implicó que los oscenses no recibieron el pasado sábado al Puente Genil y que en la presente semana no se desplazarán a Pamplona para cruzarse con el Anaitasuna. La nueva resolución federativa indica también que la suspensiones de partidos se seguirán ampliando mientras no cese el estado de alarma declarado por el Gobierno. Éste fue establecido en un principio para dos semanas, pero ahora todo hace indicar que será prorrogado.

Queda así en el aire la cuestión de cómo se resolverán finalmente las diferentes ligas. A este respecto, el Comité Nacional de Competición, según comunica la Federación, será quien tenga la última palabra acerca de lo que ocurre tanto con las jornadas ya suspendidas como las que aún restan para finalizar el curso.

En el Bada Huesca todos estos acontecimientos se están siguiendo con suma atención habida cuenta de su delicada situación en la clasificación en el momento en el que se detuvo la competición. El conjunto de Jose Nolasco, que en lo que se lleva de segunda vuelta solo ha perdido con el líder intratable, el Barça, sigue aún así en puestos de descenso. Los altoaragoneses son en estos momentos penúltimos a dos puntos de la salvación, por lo que, de cancelarse de forma definitiva la liga, una de las opciones que hay sobre la mesa si la epidemia no remite, se verían directamente afectados en función de la forma y las condiciones con las que se decretase el punto final.

Por el momento, los jugadores se encuentran en Huesca en sus domicilios, donde tratan de mantenerse en forma siguiendo las indicaciones que les ha hecho llegar el cuerpo técnico.