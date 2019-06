Asier Nieto, primer fichaje del Bada Huesca

El Bada Huesca ya tiene su primera novedad de cara a la próxima temporada. Asier Nieto ha sido presentado este viernes y se une así a un vestuario en el que, por el momento, su característica principal es la continuidad. No en vano, repetirán doce de los efectivos del curso pasado. El nuevo lateral izquierdo es una apuesta de futuro muy del agrado del que será su técnico, José Nolasco. Ha firmado por dos temporadas con opción a otra más y procede del Alcobendas, en el que ha militado durante tres ejercicios.

Bilbaíno de la añada de 1997, es una de las jóvenes promesas del balonmano español. Internacional juvenil y júnior, puede presumir de ser campeón del mundo y de Europa en categorías inferiores. Mide 190 centímetros, pesa 94 kilos y en el curso recién terminado a promediado 3,4 goles. De hecho, en el conjunto madrileño, con el que no pudo lograr la salvación, ha pasado de ser un jugador principalmente de corte defensivo a resultar también relevante en ataque.

Según manifestó Nieto, su llegada al Bada la percibe como “un salto bastante importante. “Es un equipo en el que hace tiempo que me venía fijando por su proyecto y su filosofía de fichar a gente con proyección”, valoró. Uno de los factores que le han decidido es quién será su entrenador: “Las referencias que tenía de Nolasco eran muy buenas, sobre todo con el trabajo con gente joven por cómo enseña, además del tipo de juego que propone con una defensa abierta”.

“Soy un jugador de equipo con la etiqueta de defensor, aunque en Alcobendas también he estado jugando al ataque y he progresado bastante”, señaló y añadió a su definición que “puedo aportar en las dos áreas y siempre me esfuerzo al máximo”. Atrás, puede desempeñarse tanto en el centro como de segundo.

Nieto tendrá que pelear los minutos con Ostojic y Pinto, sus compañeros de posición, algo que considera “positivo”. “La rivalidad en el puesto la echaba de menos en el Alcobendas, competir va a ser un reto para mí”, manifestó,

A su nuevo equipo lo ve “muy asentado en la Asobal”. “Siempre pelea entre los ocho primeros, el bloque se mantiene y seguro que vienen refuerzos que nos ayudan”, analizó.