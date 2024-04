Unicaja-Casademont Zaragoza: contra el rival más fuerte

Cita de altura para el Casademont (20.45, Movistar+). El cuadro aragonés visita este sábado al Unicaja de Málaga, actual líder de la Liga Endesa, en un duelo de muy mal pronóstico para los zaragozanos. El equipo andaluz está completando una temporada de ensueño, en el torneo doméstico y en la competición continental, y además acude al careo en un momento especialmente productivo.

En este sentido, asaltó el pasado fin de semana el primer puesto liguero, después de superar el sábado al Manresa (77-88), y favorecido también por la derrota del Real Madrid ante el Barcelona en el Palau (85-79); y tres días más tarde consumó su clasificación para la Final Four de la Champions League, tras haber doblegado al Promitheas Patras en la eliminatoria de los cuartos de final: venció a los helenos en Málaga, en el partido de ida, por 67-54; y también se impuso en Grecia el pasado martes, en el encuentro de vuelta (67-54).

El Unicaja es el máximo anotador de la Liga Endesa, con un promedio de 88,2 tantos facturados por duelo. Presenta el segundo mejor porcentaje de acierto en los lanzamientos triples (38%), y el quinto en los tiros de 2 puntos (56%) y desde la línea de personal (77%), lo que representa una importante amenaza para un Casademont que no se distingue, precisamente, por su pericia en las labores de contención (85 tantos recibidos por encuentro).

Además, el cuadro andaluz cuenta con la mejor defensa del campeonato, con 76,6 puntos encajados por choque, y es un bloque especialmente fiable en sus actuaciones como local: al abrigo de su afición ha perdido dos únicos partidos en toda la temporada –contra el Valencia (76-82), en la tercera jornada, y frente al Real Madrid (81-87), en la vigésimo quinta–.

Mientras, el Casademont ha sumado dos únicos triunfos fuera de casa, que llegaron de manera consecutiva en la primera vuelta de la competición. La primera victoria a domicilio se produjo en en el desplazamiento a Palencia (80-88), el pasado 17 de diciembre; y luego sorprendió al Lenovo Tenerife (64-70), cinco días más tarde, en el pabellón Santiago Martín.

Al menos, el equipo aragonés afronta el partido en una situación desahogada, después de haber capturado el pasado sábado su undécima victoria del curso y, de esta forma, haber dado un paso gigantesco –prácticamente definitivo– en sus aspiraciones de sellar la salvación. Lo hizo frente al Obradoiro (98-79), un rival directo al que asestó una puñalada muy perniciosa: los gallegos permanecen incrustados en la penúltima posición de la tabla, con una desventaja de cuatro partidos con respecto a los zaragozanos, al margen de tener también desfavorable el ‘basketaverage’ particular.

Mencía, única ausencia

El Casademont no podrá alinear a Yoanki Mencía, quien se recupera de un problema muscular en los isquiotibiales. Por su parte, Dylan Osetkowski, todavía indispuesto, no tiene garantizada su presencia en el bando andaluz. Se trata del jugador más produtivo de los malagueños, al promediar 13,2 créditos de valoración por partido. Sin embargo, el Unicaja dispone de otros muchos argumentos como Kameron Taylor, Kendrick Perry, Alberto Díaz, Tyson Carter, Kalinoski, Will Thomas, Nihad Djedovic, Kravish o Jonathan Barreiro. Así, aunque finalmente no juegue Osetkowski, el líder es un adversario imponente, rutilante; el rival más fuerte de la Liga Endesa.