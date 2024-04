Carlos Cantero: “No estoy aquí para ganar premios individuales”

La Federación Española de Baloncesto (FEB) decidió excluir a Carlos Cantero de la terna de aspirantes a mejor entrenador de la Liga Femenina Endesa. Para la entidad que preside Elisa Aguilar, el entrenador del único equipo español en alcanzar los cuartos de final de la Euroliga, así como tercer clasificado de la competición y subcampeón de la Copa de la Reina, no merece esta condición.

El técnico del Casademont Zaragoza compartió su indiferencia sobre esta cuestión este viernes, en la previa del penúltimo partido de la fase regular, que medirá a su equipo este sábado al Ensino de Lugo. “No me importa, no estoy aquí para los premios individuales. Si no sabes qué criterios necesitas para estar nominado, tampoco es algo que le dé muchas vueltas. Cuando sale algo positivo, como lo de Euroliga, tapa lo negativo. Me llena de orgullo estar ahí nominado. Lo otro, ni fú ni fa”, afirmó Cantero, que sí está entre los candidatos a mejor entrenador de la Euroliga.

Sobre el encuentro contra el conjunto gallego, el preparador dijo que espera la mejor versión del Ensino. “Jugamos contra rivales que quieren salir del descenso, que quieren entrar en ‘play off’… tanto unos como otros son siempre muy peligrosos. Sobre todo, cuando tú no tienes ese extra de competitividad. Celta, Gran Canaria, Ensino siempre son equipos complicados”, advirtió.

Los actuales son días de tranquilidad en el Casademont. Después de una exigente temporada alternando Euroliga y Liga Femenina, la plantilla femenina aguarda el paso de las jornadas a la espera de que comiencen los ‘play off’ por el título. “Afrontamos este partido como los anteriores, con el objetivo de prepararnos para intentar llegar a las eliminatorias lo mejor posible. Las jugadoras están adaptándose a estas semanas tan largas, que no son habituales para nosotros. Veo buen ambiente, buenos entrenamientos… estamos con tranquilidad”, reconoció Cantero, que dijo afrontar este encuentro “con los pies en el suelo, sabiendo dónde queremos llegar y cuándo debemos dar ese esfuerzo de más”.