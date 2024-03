El gran sacrificio de Christelle Diallo para alcanzar la final de la Copa de la Reina

La exhibición particular de Christelle Diallo fue muy especial, verdadera en el deporte, porque no quedó en un estéril ejercicio de vanidad, sino que robusteció al colectivo aragonés hasta imponerse al Perfumerías Avenida (61-73) y alcanzar por segunda vez la final de la Copa de la Reina. Además, el partidazo de la pívot musulmana francesa del Casademont Zaragoza llegó en pleno Ramadán, motivo que fue enfatizado por el propio entrenador del conjunto aragonés, Carlos Cantero. “ Yo quiero añadir que es su primer año fuera de Francia (en referencia a Diallo). Tengas 18 o 30 años, no es fácil. Ahora está con el Ramadán. Requiere un esfuerzo tremendo. Sacrificar un trozo de comida, una forma de vida que para un deportista es increíble. Es profesional. Es capaz de saltarse ciertas cosas porque entiende que para ella y para el equipo es bueno y aun así compaginarlo con su religión. Quiero agradecérselo”, reiteró el técnico en referencia a su jugadora, gran protagonista del encuentro.

Ciertamente, el careo desarrollado por Christelle Diallo fue soberbio. Datos: en 20 minutos, facturó 16 puntos en una serie de 8 aciertos de 13 intentos, capturó 5 rebotes, regalando una asistencia, con 15 créditos de valoración. Además de lo mensurable, de lo tangible, intangibles verdaderamente trascendentales, con una determinante capacidad de intimidación en las dos canastas, especialmente en los momentos en que más apretaba el Perfumerías Avenida.

Mariona Ortiz, directora de la orquesta zaragozana, también valoró el enorme esfuerzo invertido por Christelle Diallo: "Ella ha sufrido mucho por tema de rodillas. Cuando ha podido descansar y recuperar, hemos visto una Diallo dominante. Pocas pívots pueden pararla. Me da la sensación de que no le hemos dado el aprecio que ella merece. Ha jugado con dolor, con situaciones muy difíciles. Es un placer verla disfrutar. Es una de las pívots más dominantes de la liga", ensalzó Mariona.