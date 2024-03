Carlos Cantero: "Nunca es imposible ganar una final"

Estaba exultante Carlos Cantero tras el triunfo del Casademont Zaragoza ante el Perfumerías Avenida y el pase a la final de la Copa de la Reina. “Me siento muy orgulloso de las jugadoras, del esfuerzo realizado. No era fácil lo logrado. Afortunadamente, la salida al partido ha sido la ideal. Ese es el mensaje que hemos enviado. No hemos esperado al Salamanca, no hemos esperado tampoco a la segunda parte. Ha habido confianza, mucha valentía”, se arrancó el técnico del conjunto aragonés.

El esfuerzo desarrollado por el Casademont Zaragoza fue enorme, tanto como la alegría por el éxito cosechado. “No tengo fuerzas ni para saltar a celebrarlo. Llegamos a la final de nuevo, somos dignas merecedoras de haber llegado hasta aquí. Estoy orgulloso del equipo que tengo”, reiteró hasta la saciedad.

Cantero desmenuzó algunas claves de la victoria. “Nos hemos metido en el bonus pronto, pero hemos tenido una gran seguridad defensiva, logrando que el Salamanca tuviera un bajo porcentaje. Ellas han tenido que cambiar para anotar pronto”, advirtió el gestor de recursos humanos del Casademont Zaragoza femenino.

El técnico del colectivo aragonés también valoró al rival de mañana en la final, el Valencia. “Les veo a un ritmo que como cuando nos hemos enfrentado en Euroliga. Pocos equipos juegan a ese ritmo en Europa. Tenemos que llevarles a un partido más lento. Vamos a intentar dar todo. Tenemos nuestras bazas. Un equipo que llega unos cuartos de Euroliga y a una final de Copa del Rey, es por algo. Tenemos que intentar que no les salga un buen partido y que a nosotros nos salga un buen partido”, consideró.

El entrenador destacó especialmente la labor de Christelle Diallo, tanto por su gran partido como por las condiciones en que desarrolló su gran partido. “Es su primer año fuera de Francia. Está jugando en pleno Ramadán. Tiene mucho mérito. Le agradecemos su gran aportación”, subrayó.

Sus palabras finales estuvieron repletas de orgullo respecto a todo el Casademont Zaragoza. “Estamos peleando por lo máximo. Nunca es imposible ganar una final. Las finales hay que jugarlas. A ellas las eliminaron antes de la Euroliga, lo han podido preparar mejor. Pero no está el pescado vendido...”, concluyó.