Gernika-Casademont Zaragoza: todavía mucho por decidir

El Casademont Zaragoza regresa hoy a la Liga Femenina Endesa en la difícil pista del Gernika (18.30/Aragón TV). Después de despedir el inolvidable camino en la Euroliga frente al Cukurova Mersin turco, el conjunto aragonés mira al futuro con optimismo. No son pocos los alicientes que tiene la plantilla por delante: el primero, recuperar la segunda plaza de la competición doméstica.

Este no es un objetivo a corto plazo, pero sí una ambición real dentro del vestuario. Y, si el Casademont Zaragoza sale victorioso del encuentro contra el cuadro vasco, no es descartable que se produzca al finalizar la vigesimocuarta jornada de liga. El Perfumerías Avenida, actual segundo clasificado solo superado por el poderío del Valencia Basket, visita mañana al Spar Girona, que necesita sumar para no poner todavía más en peligro la cuarta posición en la tabla.

Un peldaño por encima de las catalanas emerge el equipo de Cantero, tercero con 18 victorias y solo cinco derrotas en 23 encuentros. Sin la presión ni la exigencia de la máxima competición continental, el Casademont aspira a cerrar por todo lo alto la fase regular de la Liga Femenina, a la que solo le restan siete fechas.

El Gernika, sin embargo, venderá muy cara su derrota esta tarde. La plantilla que entrena Lucas Fernández ocupa actualmente una de las ocho plazas que dan derecho a jugar el ‘play off’ por el título de la Liga Femenina. Son octavas, empatadas a 12 triunfos con el IDK Euskotren (sexto) y Ensino de Lugo (séptimo), pero tienen a solo una victoria al Baxi Ferrol, que es noveno.

La dinámica de resultados tampoco es buena, ya que solo han ganado uno de los últimos cinco choques que han disputado en la competición. Se impusieron al débil Bembibre (80-74), pero claudicaron frente al Araski, Baxi Ferrol, Cadí La Seu y Durán Ensino.

La aragonesa Zoe Hernández

El conjunto vasco cuenta en sus filas con la exterior aragonesa Zoe Hernández (Zaragoza, 2001), que se incorporó al Gernika el pasado 14 de febrero, tras desvincularse del Cadí La Seu. La máxima anotadora del Gernika es la estadounidense Stephanie Watts, con 12 puntos de media por encuentro, mientras que la jugadora más valorada es Roso Buch con 10,5 créditos de valoración.

Se espera que el Casademont Zaragoza tampoco esté solo hoy en el País Vasco. Igual que el pasado fin de semana, cuando un numeroso grupo de aficionados respaldó al conjunto de Carlos Cantero en San Sebastián, también habrá representación de la hinchada aragonesa contra el Gernika.

El técnico madrileño, además, deberá dosificar una plantilla muy castigada físicamente en las últimas semanas. Los problemas en la rodilla de Diallo, los mareos de Fiebich, la indiposición de Holesinska... No son pocos los contratiempos a los que se ha enfrentado el conjunto aragonés en el último tramo de curso. Hoy, en Gernika, llega una nueva piedra en el camino con la Copa de Huelva ya en el horizonte.