Mujer y deporte en el 8-M

Si por algo me gusta este día (8M), es porque me invita a reflexionar sobre la actualidad del deporte mujer. No creo que a estas alturas existan dudas acerca del talento que atesoran las deportistas españolas, y me refiero no sólo a aquellas mujeres que practican deporte, sino a todas aquellas que de alguna u otra forma se dedican o quieren dedicarse al deporte. En este sentido, no hay duda: competir se nos da bien, pero ¿es suficiente? Lamentablemente no.

Hace unos días veíamos a Irene Paredes (capitana de la selección española de fútbol) en el Congreso de los Diputados tras la victoria del combinado nacional en la UEFA Women´s Nations League pidiendo “unas leyes que protejan, apoyen y cuiden el deporte femenino”. Tal circunstancia, lejos de ser baladí, tiene mucho intríngulis.

En WSI creemos firmemente en la importancia de los mensajes que se transmiten, entre otras cosas, para que los esfuerzos puedan destinarse a aquellas cuestiones que son verdaderamente necesarias no sólo para la reordenación del sector, sino para favorecer el crecimiento de su industria relacionada. Así las cosas, la realidad es que Irene no iba muy desencaminada.

Si bien es cierto que tenemos una ley del deporte con poco más de un año de vida (Ley 39/2022, de 30 de diciembre), no es menos cierto que para poder verle el color a las “novedades” que introduce en materia de igualdad debemos observar cómo se adaptan el resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico tras la vigencia de la nueva ley, y, sobre todo, esperar la llegada de su ansiado desarrollo reglamentario, para cuyo desempeño, está habilitado el Gobierno desde el mismo día de su entrada en vigor. Es por ello que decimos que la futbolista acertaba en el mensaje y en la elección del foro en que lo emitía, pues no resulta descabellado pensar que lo que hizo fue animar a los allí presentes a que concretasen cuanto antes esas medidas que blinden determinados derechos, y que sirvan de impulso al negocio.

En nuestra opinión, tan importante es disponer de unas normas que contemplen las características y circunstancias particulares del sector, como ser capaces de revertir la inercia costumbrista del ecosistema deportivo, y es que, si continuamos entendiendo que emitir mensajes es un ejercicio de responsabilidad, cuando decimos, por ejemplo, que tan sólo hay un 14% de mujeres que ocupan puestos de dirección en el entramado deportivo español, debemos completar el mensaje diciendo que hay pocas mujeres que presenten una candidatura y concurran a un procedimiento electoral deportivo.

La misión del legislador y de los poderes públicos es la de poner las mimbres y garantizar respectivamente que esa concurrencia se produzca en absoluta igualdad de condiciones, y la nuestra, es la de tomar la iniciativa de elaborar y proponer un programa deportivo que convenza a los que votan.

Hoy, 8 de marzo, es un día estupendo para lanzar esta reflexión ilusionante que nos recuerde que juntos podemos seguir avanzando.

Alejandra Domínguez es la directora de Women’s Sports Institute (WSI).