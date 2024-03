¿Qué piensan Helena Oma y Rada Mancy del 8-M, Día Internacional de la Mujer?

Un grupo de escolares rodea a Helena Homa, jugadora del Casademont, al encontrarse con ella por sorpresa en el Ayuntamiento de Zaragoza. Quieren un autógrafo de la ganadora de la Copa de Reina; de la jugadora del club de baloncesto que es capaz de congregar a 9.000 aficionados en el Pabellón Príncipe Felipe. Complaciente, les regala su firma, consciente del impresionante trabajo están haciendo ella y sus compañeras para avanzar hacia la igualdad. Son referentes para las niñas y los niños que ven, en su ejemplo, cómo el trabajo duro permite alcanzar grandes metas.

Algo más joven que ella es Rada Mancy, Claudia Blasoni, una de las cantantes más prometedoras de Aragón, con miles de escuchas en las plataformas en 135 países. Cantante y compositora, es una de las artistas confirmadas para la próxima edición del Vive Latino. Además de tener talento, es consciente del papel que, como referente, tiene para el resto de la sociedad.

Oma: "Faltaban muchas cosas, pero se va mejorando"

Cuando era pequeña, no tuvo "la suerte" de contar con referentes cercanas. Por eso para Helena Oma es especial poder participar en campañas que ayudan a que las mujeres tengan más visibilidad. "Hay nuevas generaciones que nos siguen y nos encuentran como referentes, y todo empieza con la igualdad y con tener las mismas oportunidades", indica. En el deporte influye la visibilización, el salario... Luchar en todos los partidos es un "gran ejemplo" para las nuevas generaciones, pues "el deporte transmite valores que luego puedes adaptar a la vida".

Helena Oma. Ayuntamiento de Zaragoza

Considera, pese a ello, que hay que avanzar hacia la igualdad. "Esto es como todo. En años atrás faltaban muchas cosas y poco a poco se han ido mejorando. Tenemos que segur dando pasas adelante y darle la importancia que nos merecemos. Al final trabajamos como las que más y damos lo máximo, ¿por qué no vamos a ser recompensadas al mismo nivel que los hombres?, cuestiona. Lo importante, explica, es que las niñas y los niños vean que es "una salida más".

Mancy: "Hay mujeres a las que les cuesta llegar"

"La igualdad es la posibilidad de conseguir lo mismo", responde Rada Mancy. Es, dice, en "pregunta complicada", casi "trampa". "Yo siento que me esfuerzo mucho y he llegado lejos en mi ámbito, pero sé que hay mujeres que por diferentes situaciones, no se encuentran en la misma posición que yo y les cuesta o tienen más trabajo para llegar a ese punto", reconoce. Advierte, por ello, que es "muy importante dar herramientas y concienciar para que todas las mujeres tengan la misma posibilidad de cumplir sus metas y sus sueños, y se les dé un espacio en la sociedad".

Rada Mancy. Ayuntamiento de Zaragoza

En su caso, considera como un factor clave la educación y herramientas que le dieron sus padres para estar segura de sí misma saber que puede conseguir todo lo que se proponga. "Me esfuerzo mucho por mi música, mi arte y todo lo que quiero conseguir", explica. Su mayor referente es su madre. "Siempre ha sido muy trabajadora, la cabeza de la familia, me ha dado la visión de que podemos estar delante. Hace muchos años no se podría ver. Ahora sí, y eso sería mi madre", recalca.

Isabel Garmon: "Hay que crear campañas positivas"

Para la pintora Isabel Garmon, la igualdad es "que todos nos veamos de la misma manera; que nos respetemos y tengamos una relación cordial". Apuesta por ello en campaña positivo. "Siempre me acuerdo de la frase de María Teresa de Calcuta: "Llamadme cuando haya una manifestación a favor de la paz, no en contra de la guerra". En su opinión, así es como hay que construir una vida.

Isabel Garmon. Ayuntamiento de Zaragoza

Su referente son "todas" las mujeres, porque la inspiración "viene de todo el mundo" y nos vemos reflejados en cada persona. "Cada persona en el fondo me da una inspiración sobre algo que me ayuda a continuar con mi evolución y mi progreso", explica. .

Rosa Monge: "Si queremos igualdad, hay que buscar referentes"

Científica y CEO de Biomimetic Environment On Chip, Rosa Monge insiste en la importancia de tener referentes cerca. " Siempre que loos buscamos fuera, hace que nos parezcan inalcanzables", detalla. Al final, si queremos lograr la igualdad, "progresar", lo que necesitamos es "buscar unos referentes cercanos con los que te encuentres en la calle, les puedas abordar y tener cercanía, que es lo más importante". En su caso, al elegir una carrera técnicas, su referente fueron sus padres porque le enseñaron el "trabajo duro y el esfuerzo para conseguir lo que quieres tener en la vida".

Rosa Monge. Ayuntamiento de Zaragoza

Leilah Fala: "Queda un largo camino por recorrer"

Leilah Fala es ingeniera de software, uno de esos perfiles que tanto se demandan para fomentar en las niñas vocaciones STEAM. Considera, en materia de igualdad, que aunque se ha avanzado bastante, "queda un largo camino por recorrer" para alcanzarla. En este camino tener referentes ayuda. "Significa que no soy la única y que puedo llegar hasta allí", detalla. En su caso, sus referentes son su hermana, su madre y su abuela, mujeres todas ellas trabajadoras.

Leilah Fala. Ayuntamiento

Ana Isabel Gracia: "Nos queda mucho por hacer"

Miembro de la Junta directiva de la Coemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad), Ana Isabel Gracia cree que "nos queda mucho por conseguir" aunque "estamos luchando cada vez más por ello". Es importante que las mujeres tengan referentes y, en su caso, fueron su madre y también su padre que, aunque nació en 1930, "siempre ha existido igualdad entre ellos".

Ana Isabel Gracia. Ayuntamiento de Zaragoza

Marta Valencia: "Las mujeres con discapacidad aún no tenemos igualdad"

Marta Valencia, presidenta de Disminuidos Físicos de Aragón, espera que la campaña municipal sirva para que las mujeres con discapcidad las vean como referente. "Que se acerque a cualquiera de nuestra asociaciones, que seamos autónomas y decidamos lo que queremos vivir", indica. En su opinión, "las mujeres con discapacidad aún no tenemos igualdad. Solo una de cada cuatro trabaja, y para ser autónomas, hay que tener un empleo". Entre sus referentes están Ana Peláez, que es una mujer ciega y presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw).