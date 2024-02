Leo Fiebich: "Disfruto mucho en Zaragoza y eso es muy importante para mí"

A pesar de su evidente condición de superestrella, Leo Fiebich (Landsberg am Lech, Alemania, 2000) está muy lejos de actuar como tal. Acude puntual y sonriente a su cita con este diario, al que primero no rehúye ninguna cuestión y para el que, después, posa pacientemente en el pabellón siglo XXI. En la conversación, mantenida antes de que el equipo iniciase un largo periplo de viajes por España y Turquía, Fiebich analiza la actualidad que rodea su figura y la del Casademont Zaragoza: los cuartos de final de la Euroliga, el salto a la WNBA, su relación con Carlos Cantero… y también su incierto futuro en el club.

¿Cómo está del golpe que sufrió hace una semana con la selección alemana?

Me lesioné durante el parón internacional. Me caí al suelo en una jugada con Erika De Souza y sufrí un golpe en la espalda que... ¡madre mía! Estoy bien, necesito un tiempo para descansar y recuperarme, pero está todo bien.

Cantero dijo el viernes que en Turquía, mañana contra el Cukurova Mersin (17.30), le echaría corazón para jugar.

Así es. Estoy segura de que jugaré.

¿Cómo afrontan el histórico inicio de cuartos de Euroliga?

La trayectoria en Europa ha sido una grata sorpresa. Nadie esperaba el rendimiento del equipo ni llegar a los cuartos de final. Hemos jugado un baloncesto realmente bueno contra equipos muy importantes, pero ahora queremos más. Vamos a trabajar muy duro para obtener una bonita recompensa.

¿Cómo valora su rendimiento en el Casademont Zaragoza?

Me divierto mucho jugando a baloncesto y creo que esta temporada he dado un paso al frente en mi juego respecto a la pasada. La decisión de renovar vino motivada, entre otras razones, por cómo jugaba con Carlos, me gusta su manera de entender el baloncesto, su estilo, sus sistemas. No es fácil jugar dos competiciones exigentes, como la Euroliga y la Liga Femenina española. Disfruto realmente jugando aquí.

¿Cómo es su relación con el técnico?

Me siento cómoda con él en el banquillo. Como digo, el tema de la doble competición no es un asunto fácil. Además, la lesión de Helena Oma fue determinante y un golpe duro para el vestuario, porque es una parte importante del equipo. No es fácil encontrar un recambio para ella, que se ajuste a las necesidades del equipo. También tuvimos los problemas de Christelle (Diallo) con las lesiones…

Leo Fiebich sonríe con un balón en las manos. Francisco Jiménez

La fase de grupos de la Euroliga ha resultado inolvidable: triunfos ante Lyon, Valencia, Schio y DVTK, la casi victoria contra el campeón Fenerbahce… ¿Cuál ha sido el momento más especial para Fiebich?

No me puedo quedar únicamente con un instante. Todos los partidos en casa, con el apoyo de nuestro público, son muy especiales. Crean una atmósfera increíble en el pabellón. El cariño de la afición de Zaragoza es algo que no voy a olvidar en los próximos años.

Resulta llamativo cómo una jugadora como usted se refiere repetidas veces al público.

Es que su apoyo es muy importante para todas nosotras. Es algo que se percibe al final de cada partido: nos piden un montón de fotos, firmamos autógrafos… El cariño del público es algo muy importante que nos ayuda a jugar mejor. Es realmente divertido competir en el pabellón Príncipe Felipe.

Frente al Lyon, en el pabellón Siglo XXI, le entonaron el mes pasado el cumpleaños feliz. ¿Cómo vivió aquel episodio?

Fue un momento increíble, me hizo muy feliz y se me puso la piel de gallina. Ese día creo que jugamos un gran partido. Era raro jugar en un pabellón (el Siglo XXI) que no es habitualmente el nuestro, pero creo que tanto nosotros como los fans disfrutamos muchísimo. Después del partido enseñé el vídeo a mi familia, a mis amigos, estábamos todos muy contentos.

¿Seguirá Leo Fiebich la próxima temporada en el Casademont Zaragoza?

Todavía no lo sé, es todo lo que puedo decir.

¿Le gustaría?

El Casademont me ha dado muchísimo estos dos años: es un gran club, me gusta mucho su filosofía, ya veremos…

Hace dos semanas y media conocimos su llegada a la WNBA. Jugará en las filas del último subcampeón del torneo, New York Liberty. ¿Qué expectativas tiene?

Es un equipo con grandísimas jugadoras: Sabrina Ionescu, Breanna Stewart, Jonquel Jones. Espero aprender de ellas y de su juego. Voy a trabajar muy duro cada día, será divertido.

¿Llegar a la WNBA es un sueño cumplido?

No, no pienso que ese fuera realmente mi sueño. Mi verdadero sueño es jugar los Juegos Olímpicos. Jugar en la WNBA es una gran experiencia que espero que me ayude a crecer en mi desarrollo como jugadora de baloncesto.

¿Es compatible su fichaje por el New York Liberty con su posible continuidad en el Casademont?

Sí, puedo compatibilizar ambas opciones, Europa y la WNBA.

¿Qué está significando Zaragoza en su carrera?

Después de una mala experiencia en Francia, venir a Zaragoza era un riesgo para mí. Me siento muy cómoda con la gente del club, con José (Descartín), Carlos (Cantero)… con todo el ‘staff’, de verdad. A pesar de estar lejos, me hacen sentir como en casa. Venir aquí fue un gran paso en mi carrera, disfruto mucho de esta etapa en Zaragoza y eso es muy importante para mí.

A sus 24 años recién cumplidos, ¿siente que tiene un amplio margen de mejora en su juego?

Creo que aún no he alcanzado mi máximo nivel, estoy dando pasos para conseguirlo. Todavía puedo mejorar muchos aspectos de mi juego para ser mejor jugadora de baloncesto.

Le hemos visto tirar desde fuera, penetrar, asistir, rebotear, correr de un lado a otro de la pista… ¿Usted en qué faceta se siente más cómoda?

Realmente me gusta defender, especialmente si en el otro equipo hay grandes jugadoras. Me gusta jugar como un equipo, todas juntas. Es una de las razones por las que creo que nos está yendo bien. Es muy divertido.

En un mes arranca una nueva edición de la Copa de la Reina en Huelva. ¿Se ha imaginado levantando un nuevo título?

¡Claro que sueño con ganar otro título! Será realmente duro, porque serían tres partidos en apenas unas horas, pero queremos volver a ganar otra Copa de la Reina para Zaragoza.