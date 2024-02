Preocupación por Leo Fiebich en el Casademont Zaragoza: "Fue un golpe fuerte"

Problema y muy serio para el Casademont Zaragoza. Leo Fiebich, la gran estrella del equipo, es seria duda para competir este domingo (18.10) en el regreso de la Liga Femenina tras el parón internacional. La alemana tiene muy complicado jugar frente al Girona tras sufrir un fuerte golpe en la espalda durante el último compromiso con su selección.

Esa acción ha provocado un intenso dolor en Leo Fiebich, que de momento no puede entrenar junto al resto de sus compañeras. “Fue un golpe fuerte y el hueso está dolorido”, ha manifestado este viernes su entrenador, Carlos Cantero. El técnico ha sido quien ha calificado como “duda” su participación este domingo contra el Girona.

Todavía más explícito ha sido para referirse al concurso de la alero el próximo miércoles en la Euroliga, cuando el Casademont arranca una histórica eliminatoria de cuartos de final frente al Cukurova Mersin. “En Euroliga le echará corazón para estar seguro al 100%. Es una cita que no se la puede perder por nada del mundo. Hay que tener precaución”, ha reconocido Cantero.

Todo sucedió el pasado 12 de febrero, cuando Fiebich sufrió un durísimo golpe con la brasileña Erika De Souza. La alemana abandonó la pista muy dolorida y con evidentes gestos de preocupación. La resonancia a la que se ha sometido en las últimas horas ha despejado ligeramente la nube de preocupación que se instaló inicialmente en el Casademont Zaragoza. Sin embargo, la evolución de la escolta en las próximas horas se antoja fundamental para que pueda estar al máximo nivel el miércoles en Turquía.

“Sabemos lo que es Leo, la suerte que tenemos de tenerla. No contar con ella nos afecta muchísimo. No es una jugadora especialista en una única situación: mete puntos, defiende, rebotea… condiciona muchísimo. Con dolor o sin dolor, no sabe jugar al 70%”, dijo el técnico del club aragonés, que insistió: “No estamos hablando de una lesión, hablamos de una contusión, un golpe muy fuerte. Tiene la zona muy dolorida y el hueso inflamado. Viene de un viaje muy largo desde Brasil. Cuantos más días de descanso saquemos, es tiempo que ganamos de cara al miércoles”.