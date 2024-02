Leo Fiebich responde al cariñoso mensaje de un joven aficionado del Casademont Zaragoza

La continuidad de Leo Fiebich en el Casademont Zaragoza es uno de los numerosos asuntos que ocupan la mente de los aficionados del club aragonés. De mayores, pero también de los más pequeños, tal y como quedó demostrado este domingo durante la visita del Perfumerías Avenida al pabellón Príncipe Felipe.

El fotógrafo Álvaro Sánchez capturó a un joven aficionado en la grada con una pancarta luminosa. En ella, se podía leer: “Leo, por favor, vuelve”, junto a una pequeña imagen de la jugadora alemana. La propia Fiebich, acostumbrada a recibir una ola inmensa de cariño cada partido, utilizó sus redes sociales para responder horas más tarde al pequeño.

“Mi corazón”, se podía leer en el escueto mensaje publicado por la escolta del Casademont en Instagram, que, lógicamente, no desveló cuáles son sus intenciones acerca de su futuro. En una reciente entrevista con este diario, la alemana se limitó a decir que desconocía qué iba a suceder. “Todavía no lo sé, es todo lo que puedo decir. El Casademont me ha dado muchísimo estos dos años: es un gran club, me gusta mucho su filosofía, ya veremos…”, afirmó.

Creo que no necesitaréis traductor para adivinar lo que pone en la nueva versión de pancarta luminosa 🥰✨ pic.twitter.com/3FPbArnv1M — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) February 25, 2024

El propio Casademont Zaragoza se hizo eco también en sus redes sociales de la simpática pancarta del hincha. “Creo que no necesitaréis traductor para adivinar lo que pone en la nueva versión de pancarta luminosa”, decía la entidad en ‘X’.

Este mensaje, además, despertó una gran expectación entre el resto de seguidores, que aprovecharon para dejar distintos mensajes de cariño para Fiebich.