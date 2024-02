Cantero: "Es momento de jugar, no de pensar en rotaciones"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, no quiere excusas dentro del vestuario. Eso sí, tampoco en el del Perfumerías Avenida, rival del conjunto aragonés este domingo (12.15/AragónTV) en el Príncipe Felipe. Los dos equipos, empatados a 17 victorias en la segunda posición de la Liga Femenina Endesa, se ven las caras en un encuentro marcado por los cuartos de final de la Euroliga.

La igualada clasificatoria no es el único paralelismo entre zaragozanas y salmantinas. Ambas, además, llegan a la cita después de caer en el primer encuentro de la serie continental. Para más inri, Casademont y Perfumerías doblaron la rodilla en el mismo país, en la lejana Turquía.

"Venimos de viajes largos y ambos con partidos muy físicos y difíciles. Los dos equipos hemos hecho un gran esfuerzo en Europa, pero ninguno podemos poner la excusa del cansancio. Es algo que se da por hecho. Tenemos dos sesiones para preparar el partido», reconoció Cantero.

Las dos plantillas se medirán el domingo en Zaragoza con la cabeza ligeramente en el próximo miércoles, cuando disputarán la vuelta de cuartos de final. Sin embargo, pese a la cercanía entre ambos choques, el técnico del Casademont advirtió que el duro envite contra el Mersin no condicionará la rotación de sus jugadoras. "Cinco minutos arriba o abajo no implican una diferencia de carga tremenda. Tenemos equipo para que esa diferencia no sea mucho mayor. Tarde o temprano llegará el fin de la Euroliga y será un partido único a la semana, por lo que podremos gestionar las cargas. Es momento de jugar y no pensar en las rotaciones", recordó el preparador.

Un Carlos Cantero que dijo no pensar todavía en el posible ‘basketaverage’, después de que el Casademont se impusiera 74-78 en el encuentro de ida. "Es algo que pensaremos durante el partido, según cómo vaya. Lo principal es sacar la victoria. Queda tanto… Valencia, Salamanca y Girona todavía tienen que jugar entre ellas. Nosotras, lo positivo, es que nos las hemos quitado ya. Quedan muchos partidos", señaló.

Un Avenida diferente

Cantero explicó que espera un Perfumerías Avenida distinto al del primer enfrentamiento. "Hicieron un gran fichaje con la llegada de Arica Carter. En la ida, la pelea por el poste bajo cayó a nuestro favor. Será un planteamiento diferente, ellas cuentan con una línea exterior con jugadoras que hacen mucho ‘pick and roll’ lateral", afirmó.

El choque contra el Perfumerías Avenida servirá también como presentación para Khayla Pointer, que ya ha debutado con su nuevo equipo, pero todavía no sabe lo que es jugar en el Príncipe Felipe. La estadounidense ha participado tanto en la victoria contra el Girona como en la última derrota frente al Mersin.

"La he visto bien. Es muy difícil adaptarse a un equipo que ya está rodado. Es introducir un elemento nuevo. Tiene el hándicap de estar un año sin jugar, aunque se mantenía en forma. Ha jugado con agujetas, pero está bien. Girona fue un paso adelante y el otro día, en Turquía, acabé muy contento con el rendimiento que tuvo en pista. Estuvo intensa en defensa, anotó desde fuera… Fue de los mejores momentos del partido", elogió su nuevo entrenador.

Frente al Perfumerías, el Casademont regresará a casa tras casi un mes sin competir al calor de su afición.