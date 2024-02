Borisa Simanic, ala-pívot del Casademont Zaragoza: "Tengo muy claro que volveré a jugar a baloncesto"

Sucedió el 30 de agosto de 2023, en Manila (Filipinas).Ese día cambió mi vida. En el partido ante Sudán, compitiendo con Serbia el Campeonato del Mundo, recibí un golpe muy duro de un jugador rival. Al principio, aunque me retiré de la pista muy dolorido, no esperaba que la lesión fuera tan importante. Fue a los cinco minutos, cuando fui al baño y vi que sangraba, cuando realmente me preocupé. Enseguida se lo comuniqué a los servicios médicos de la selección. Ellos entendieron que podía tratarse de algo serio, de ahí que me trasladaran al hospital.

Una decisión que le salvó la vida.Así es. En el hospital me hicieron una radiografía y me dijeron, ya de inmediato, que tenían que operarme. Me estaba desangrando y mi vida corría peligro. En la primera intervención me cosieron el riñón, pero después observaron que perdía líquido. Y tuve que pasar nuevamente por el quirófano, en esta segunda ocasión para extirpármelo. Fue el momento más duro de mi vida.

Todo ello, estando lejos de casa y de la familia.Como es lógico, eso lo hizo muchísimo más difícil. También recuerdo que no había médico cuando llegué al hospital, que tuvo que venir desde su casa, lo que aumentó la inquietud. Afortunadamente, siempre tuve a mi lado a Dragan Radovanovic, el doctor de la selección de Serbia. Le estaré siempre muy agradecido, porque fue él quien me salvó la vida.

Perdió hasta dos litros y medio de sangre.En el hospital, yo no pensaba en otra cosa que en luchar para sobrevivir. Luego, durante este tiempo, he aprendido que se puede hacer vida normal con un solo riñón, y que también es posible seguir siendo jugador profesional.

¿Ha dudado alguna vez de su regreso a la pista?Jamás. Tengo muy claro que volveré a jugar a baloncesto, y que además lo haré con fuerza y confianza, al máximo nivel. Nunca he pensado en otra posibilidad, ni siquiera cuando estaba en el hospital recién operado. Además, los médicos me explicaron desde el primer momento que podría regresar a las pistas, así que en este sentido siempre he estado muy tranquilo.

El camino se presenta ahora más despejado.Actualmente me encuentro muy bien. Aunque las primeras semanas fueron duras, realmente duras, ya han pasado cinco meses. La recuperación va por el buen camino y ahora mismo estoy genial, animado. Espero comenzar pronto con los esfuerzos físicos.

Desde aquel percance, ha tenido que guardar un reposo prácticamente absoluto. ¿Cómo ha llevado estos meses de impaciencia?Tras la operación, durante los primeros cinco o seis días no cogí el teléfono. Después, cuando ya pude mirarlo, me sorprendió la gran cantidad de mensajes que tenía de familiares, amigos, compañeros de equipo, compañeros de selección, entrenadores, jugadores rivales… Eso me animó muchísimo.

El pasado sábado, los aficionados del Casademont Zaragoza le tributaron una emocionante ovación.Estoy enormemente agradecido por ello. Desde que sufrí la lesión he recibido numerosas muestras de afecto. En Serbia, cuando celebramos la medalla de plata lograda en el Mundial, ya pude percibir el cariño de los aficionados serbios. Sin embargo, el respaldo del público de Zaragoza fue especial, muy emotivo, al tratarse de un país que no es el mío.

¿Cuáles van a ser sus próximos pasos?Ahora me someteré a unas pruebas médicas, en los próximos días. Si todo sale bien, tal y como todos esperamos, porque de momento todo marcha a la perfección, entonces ya empezaré a entrenarme con intensidad. Mi esperanza es estar en plenitud la temporada que viene, como un jugador más. El miércoles vuelvo a Serbia, donde continuaré con el proceso de recuperación, y luego ya vendré nuevamente a Zaragoza para entrenarme con mis compañeros.

¿Qué sensaciones le dejó la pasada temporada, que supuso su estreno en la Liga Endesa?Me costó. Era mi primera experiencia lejos de Serbia. Llegué a un país nuevo y a una competición desconocida que, además, es muy exigente en todos los aspectos, con un nivel muy elevado. Todo ello necesita de un periodo de adaptación. A mí me costó hacerlo, aunque considero que fui mejorando con el paso de los meses y que finalicé la temporada con un buen rendimiento. Ahora sólo pienso en recuperarme bien y en regresar a las pistas. Quiero volver a competir en la élite.

¿Lo hará en Zaragoza? Tiene contrato hasta junio de 2025.En cuanto me digan que está todo en orden, que estoy bien para el baloncesto profesional, a mí me encantará incorporarme de nuevo al Casademont. Aquí he sido muy feliz, tengo muy buenos recuerdos.

¿Jugará a partir de ahora con algo de temor? ¿Existe ese riesgo?Rotundamente, no. Yo iré siempre al cien por cien, de eso no tengo ninguna duda. Además, me voy a comprar una protección para el riñón que tengo, así que no habrá problema en este sentido.

¿Qué aprendizaje ha sacado de esta etapa enrevesada?En estas situaciones de adversidad, tan duras, siempre se aprenden muchísimas cosas. Todo esto me ha hecho más fuerte. Y al mismo tiempo, me ha hecho comprender que hay que apreciar mucho más lo que uno tiene. He descubierto, además, que las cosas cotidianas que nos preocupan no tienen tanto valor como la salud de una persona.