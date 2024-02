Víctor Lapeña: "Lo que está haciendo el Casademont Zaragoza es increíble"

Víctor Lapeña: un zaragozano entrenando a Canadá en el mismo Preolímpico que España.

Le llaman el grupo de la muerte. Hungría juega en casa, España es España. Y cuidado con Japón: lleva preparándolo desde el 5 de enero. Pararon la Liga y todo para ponerse a punto. Para nosotras es un reto. Tenemos ausencias que nos penalizarán. Pienso que España y nosotros nos clasificaremos. Pasan tres de cuatro.

Canadá, aunque esté pegadito a Estados Unidos, nunca solía pelear por las medallas. Hasta que llegó usted y fueron bronce en la exigente Americup.

He hecho una apuesta personal y familiar. Deportivamente, es un reto magnífico. Me he ido a vivir a Canadá. Resido en Toronto. Esto significa no entrenar. Somos cinco de familia: mi hija mayor tiene 13 años y tengo mellizos de siete. He estado entrenando en Turquía y en Rusia, aparte de Canadá. La apuesta más fuerte es familiar. Después de tantos años separados, por fin estamos todos juntos en casa. Si escuchara a mis hijos hablar inglés, de gusto: parecen canadienses. Me da envidia escucharlos. Están siete horas en clase.

Más horas le mete usted al baloncesto...

Es cierto. Ahora mismo acabo de colgar con mis ayudantes para analizar los partidos.

¿Cómo ve a España?

España está muy bien. Ha tenido cambios en los últimos años. Han sido capaces de renovarse, de incorporar jugadoras y mantener gente con experiencia. España ha vuelto al panorama internacional. Acaba de ser subcampeona de Europa y pudo ser campeona. España ha vuelto para quedarse seguro. Es un grupo muy duro, pero es un gran equipo.

¿Y la Liga Femenina Española?

Los clubes de ACB están haciendo equipos femeninos. Esto hace que las jugadoras se queden en España. En Canadá, tengo jugadoras en las universidades, en la WNBA, también tres o cuatro desperdigadas por Europa. Son buenas jugadoras, tienen muy buena actitud. Confío en que nos vaya bien.

Usted ha dirigido a Mariona Ortiz y a Cristina Ouviña.

Mariona está en el mejor momento de su carrera. Yo la tuve cuando era muy jovencita. Ya apuntaba maneras, pero ha madurado. En Zaragoza, ha encontrado tranquilidad. El entrenador le da estabilidad. Juega con muchísima confianza. Me alegro de que triunfe y más si cabe de que triunfe en el Casademont. Cristina, si dejamos al margen a Pilar Valero, es la mejor jugadora de la historia de Aragón. Recuerdo cuando era una cría. Había que formarla. No fue fácil, pero me fue entendiendo. Tengo ganas de hablar con ella, de felicitarla por lo que acaba de conseguir.

El baloncesto femenino es un fenómeno social en Zaragoza. Vienen los árbitros de Euroliga y se sorprenden de ver tanto público.

Siempre dije que necesitábamos unir el equipo masculino con el femenino. Va mucho público y el pabellón Príncipe Felipe hace mucho. Pero ya no pienso en lo que están haciendo, sino en el futuro. Llegar a los cuartos de final de la Euroliga ya es algo extraordinario.

Ojo, que ahí estamos. Y si nos metemos en semifinales…

No lo descarte. Lo que está haciendo el Casademont es verdaderamente increíble. Reynaldo Benito, Descartín, Artigas… Por cierto, Artigas me entrenó cuando yo era infantil en Helios.

Yo también comencé a su lado, en la redacción de Stadio Sport. Éramos unos críos. Cuántos sueños, cuántas realidades después... Artigas escribía de baloncesto con Carlos Coca y Javier Macipe.

Sí, sí, recuerdo que nos contaba muchas historias de la NBA. Vivía el baloncesto con pasión, y eso es fundamental para afrontar cualquier reto.