Fisac: "El Tenerife tiene un nivel extraordinario en todos los sentidos"

El Casademont juega este sábado ante el Tenerife, en encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Liga Endesa ACB, y ya no regresará a las canchas hasta el próximo 3 de marzo, cuando comparezca en el Palau Blaugrana de Barcelona ante el Barça en la cita de la jornada 23. El caso es que, entre la Copa del Rey y las ventanas FIFA, febrero va a ser más breve si cabe, con apenas dos encuentros de liga programados. En el primero, el conjunto aragonés superó al Breogán de Lugo (63-61), alcanzando las nueve victorias y el sosiego en la tabla. Ahora tiene ante sí la posibilidad de robustecer más si cabe su clasificación con la visita del Tenerife al pabellón Príncipe Felipe. Porfirio Fisac, entrenador del Casademont, valoró en la mañana de este viernes la capacidad del rival. “El Tenerife es el mismo bloque de los últimos años, un bloque top en España y en Europa. Sabemos el baloncesto que hacen, cómo les gusta ganar. Y a pesar de que lo sabemos, siguen ganando. Es una de las plantillas más importantes de la liga, se conocen muy bien. Juegan muy bien al baloncesto”, reiteró.

No obstante, el técnico divisa el partido desde el optimismo. “Ganar sería dar un paso definitivo para alejarnos de abajo. Tenemos la posibilidad de jugar en casa, de refrendar la victoria del otro día, de darle valor doble. Las rachas te dan estabilidad con dos o tres victorias. Buscamos la estabilidad”, concretó Fisac.

El técnico insistió en las fortalezas del Tenerife. “El Tenerife tiene un nivel extraordinario en todos los sentidos, en la forma que tienen de confeccionar la plantilla. Son de los cuatro o cinco mejores clubes de la ACB”, valoró.

También auditó el especial mes que aguarda. “Lo que más me preocupa es la gente que tiene que marcharse con las selecciones, pero también es muy ilusionante. Defender a tu selección es muy bonito”, continuó

Fisac también repasó el estado de la plantilla. “Simanic no tenia el visado, por eso perdió el avión. Ayer tenía reunión con él y no estaba. Son baja Smith y Rati. En cuanto a los demás, Cuevas, Mencía, Kravic van hablando en el campo. Está claro que a Tenerife no le vamos a ganar con tres jugadores. Tenemos que hacer un partido perfecto con seis o siete jugadores al máximo nivel, o no tenemos ninguna opción”, reconoció.

Finalmente, Fisac elevó el objetivo de la temporada. “Quiero pensar en algo más que no solo sea pensar en eludir el descenso. Sueño con los pies en el suelo. Quiero algo al final que no sea solo luchar por no descender”, concluyó.