Vega Gimeno y el árbitro que alucinó con el Príncipe Felipe: “Somos el mejor pabellón de Europa”

Anoche, pocos minutos después de certificar la clasificación para los cuartos de final de la Euroliga frente al Lublin, a Vega Gimeno todavía le costaba creerse lo que acababa de suceder en el pabellón Príncipe Felipe. El Casademont Zaragoza, equipo que ella comanda desde la capitanía, era ya por derecho propio uno de los ocho mejores conjuntos del Viejo Continente.

“A día de hoy cuesta masticarlo e interiorizarlo. Es bastante fuerte. Hemos salido con el cuchillo entre los dientes, las miradas han sido de salivar y de sangre en los ojos. Esto son finales, pero hay que disfrutarlo. Con 6.000 personas, todo se disfruta mucho más. El Príncipe Felipe es una fiesta y más con partidos así, en los que las cosas salen bien y estás a gusto en la pista con una atmósfera como esta”, explicó la valenciana.

Sobre este aspecto, el impresionante ambiente que volvió a registrar el Príncipe Felipe (que reunió a 6.022 espectadores), Vega Gimeno confesó una curiosa y simpática conversación que mantuvo con uno de los árbitros que dirigió el encuentro.

“He hablado con uno de los árbitros y le he dicho: ‘No has pitado en un pabellón así en tu vida’. Y me ha dicho: ‘La verdad es que no, para mí es el mejor pabellón de Euroliga’. Yo también lo pienso, creo que somos el mejor pabellón y el mejor ambiente del torneo”, reveló la ala-pívot del conjunto aragonés.

Gimeno se refirió también a la próxima eliminatoria de cuartos de final, que enfrentará al Casademont Zaragoza con el Cukurova Mersin de Turquía. “El discurso no hay que cambiarlo, es el mismo que mantuve el año pasado en la Eurocup. La Euroliga era para disfrutar y hasta donde llegáramos. Disfrutar es lo que nos está haciendo llegar aquí. Que la gente venga a entrenar a gusto y no haya ningún problema. En cuartos de final el nivel es altísimo, pero estoy segura que si disfrutamos tendremos muchas más opciones”, finalizó.