Cantero, sobre el parcial 13-0 contra el Lublin: "No es algo normal"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, compartió este miércoles su sorpresa por el espectacular arranque de partido que protagonizó su equipo en la Euroliga, cuando endosó un 13-0 de salida al Lublin que ya resultaría decisivo.

«No esperaba ese inicio, no es algo normal. Teníamos claro que la clave estaba ahí. Todo lo que tenía que salir bien, ha salido: defensa, correr, canastas de dos, de tres… En la segunda parte, solo con corregir esos detalles hemos vuelto a anotar, nos hemos cargado de confianza para seguir tirando y anotando», afirmó.

Cantero hizo balance de toda la fase de grupos de la Euroliga y señaló que su equipo había entendido la competición como «una carrera de fondo». «Todas las jugadoras han sido importantes en algún momento. Pelear cada partido nos ha llevado a tener esas 9 victorias. Era una opción llegar a la última jornada jugándonos algo contra uno de los equipos más asequibles. Hemos entendido bien la Euroliga y hemos dado el máximo en cada encuentro. Desde el primer partido contra Sepsi hasta hoy. No dar un partido por perdido, que viniese Fenerbahce y plantarles cara… Los que hemos perdido fue porque no estábamos acostumbradas al nivel de intensidad que nos planteaba el rival. No hay que olvidar que somos ‘rookies’ en la competición», apuntó.

Además, también tuvo unas cariñosas palabras para la afición, que acudió en masa al Príncipe Felipe. «Es un espectáculo. La gente entiende lo que nos jugábamos hoy. Cuando haces un llamamiento a la afición, siempre cumple. Queremos que la gente se sienta identificada con nosotras. Era un día que todos queremos recordar: club, jugadoras, ‘staff’, afición…», concluyó