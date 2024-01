Elisa Aguilar: "El baloncesto femenino está mucho mejor que cuando me retiré en 2013"

¿Qué les contó a los chicos y chicas del Club Baloncesto Bílbilis de Calatayud?

Lo que creo que es importante transmitirles a jugadores en formación: que sigan trabajando y que se sigan esforzando, pero, sobre todo, que disfruten del baloncesto y que no descuiden los estudios. Que trabajen en equipo, que sean buenos compañeros y que adquieran los valores que te da este deporte y que te sirven para toda la vida.

¿Qué le ha enseñado a usted el basket fuera de la pista?

Me ha dado una forma de vida. Me ha dado experiencias en otros países al poder ser profesional y, por ello, mi vida sin el baloncesto no la concibo. Empecé de casualidad en un patio de colegio -en el Amorós de Madrid- y me ha transmitido esfuerzo, constancia, humildad, respeto y continuidad, porque si no la recompensa no llega. Cuando empiezas a jugar no sabes lo que te va a deparar este deporte ni hasta dónde vas a llegar.

De momento es la primera mujer que preside la Federación Española de Baloncesto

No entraba en esos planes, no (ríe). Estoy muy orgullosa. He ido superando etapas y las oportunidades han ido apareciendo encima de la mesa. Soy una persona que me gustan los retos y he ido afrontándolos según se presentaban. Llevo más de 30 años, he pasado por todas las fases, tengo conocimiento global del deporte y de mi institución. Es mi casa.

¿Cómo ha cambiado desde su debut?

Ha ido progresando y adaptando a los avances de la sociedad, de la ciencia y del deporte en sí. Ahora estamos mejor incluso que cuando lo dejé, que fue en 2013. Ahora muchas de las jugadoras pueden vivir de ello, somos la federación con más licencias femeninas. Siempre es verdad que queremos más, pero creo que hemos avanzado mucho para bien. Y eso es bueno para el baloncesto en general.

Entre las mejoras ya conseguidas está el convenio colectivo en la Liga Femenina.

Detrás hay muchas reuniones, muchas conversaciones, muchas discrepancias y muchos puntos de encuentro. Hay que destacar el trabajo de la asociación de jugadoras y de la asociación de clubes, que han entendido perfectamente en qué mundo nos movemos y en qué situación estamos: la firma del convenio era un paso más para seguir reforzando la liga y que siga siendo la mejor de Europa, no solo en lo deportivo y en los eventos, como la Copa de la Reina en Zaragoza, sino también en derechos de las jugadoras, que son las responsables de que el deporte sea atractivo.

¿Por qué es la mejor?

Hay 16 equipos, que es algo poco habitual. Son 16 proyectos, que hacen un esfuerzo titánico. Además, Endesa, como espónsor nos permite tener visibilidad y los acuerdos para la Copa y la Supercopa han tenido repercusión en los clubes. Estamos en un buen camino y es la mejor por la gestión, por los proyectos y por la calidad de las jugadoras, ya que por ejemplo la mayoría de la selección española quieran y puedan jugar aquí.

Ya fue una de las pioneras en marcharse a EE. UU., rookie del año, volvió a la NBA femenina…

Fue una experiencia vital y enriquecedora, me saqué una carrera como Económicas, aprendí otro idioma, conocí otra cultura y conocí otro baloncesto. Tuve que trabajar muy duro. Ahora, sí es una opción personal, lo que tenemos que intentar hacer es que ese talento retorne a España.

¿Cómo ve el caso de Aday?

Tiene un futuro estupendo en sus manos. No solo por su altura y condiciones físicas, sino también por su mentalidad y su visión de juego, que le hace diferente. Lo que estoy viendo es una adaptación a otra cultura y a otro sistema, y de esas veces, algunas, te cuesta arrancar. Estoy convencida de que adquirirá esa experiencia y que cogerá mayor protagonismo. Por lo que sé, está feliz de vivir esa experiencia. Allí son muy jerárquicos y si eres ‘freshman’ -de primer año-, eres ‘freshman’. Si el junior o el senior tienen un papel protagonista, es difícil que los sientes en el banquillo. Son los pasos normales.

Ricky Rubio cerró recientemente su etapa en la NBA.

Estamos cerca de él. La Federación es muy respetuosa con su decisión y nos hemos puesto a disposición de lo que necesitase. Saber que está mejor es un motivo de alegría. Si él decide volver a las canchas, estaremos más que felices porque es parte de ‘La Familia’ y todo lo bien que le pueda pasar, estamos encantados.

Las concentraciones en Calatayud de la sub-18, en 2022, y la sub-19, en 2023, acabaron en sendos oros, ¿qué tiene la ciudad?

Estamos muy agradecidos de que quisieran acoger a las categorías de formación y cuando repites es porque la experiencia ha sido más que positiva. Más con tan buena acogida, donde las condiciones son tan buenas para la preparación y encima las dos veces han sido dos oros. Le dije al alcalde que vamos a trasladar todas las preparaciones (ríe). Fuera de bromas, el trato ha sido excelente y estamos encantados. En julio, la sub-16 masculina hará su concentración y celebrará un torneo.