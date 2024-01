Exigente duelo para el Casademont Zaragoza ante el Estudiantes

Exigente cita para el Casademont. El conjunto aragonés recibe este domingo al Estudiantes (12.15, Aragón TV), quinto clasificado de la Liga Femenina, que además se presenta en Zaragoza en un momento inorportuno: a la escuadra de Carlos Cantera le sobreviene el martes un duelo para la historia, ante el AZS Lublin, donde podría sellar su acceso a los cuartos de final de la Euroliga.

Antes, sin embargo, buscará un triunfo ante las madrileñas en el torneo doméstico, para mantenerse en la segunda plaza y continuar, de esta forma, su intensa pugna con el Valencia Basket en los más alto de la tabla. Precisamente, el conjunto levantino será el rival del Casademont la próxima jornada, en un choque programado para el 2 de febrero en la Fuente de San Luis.

Las aragonesas acuden al encuentro tras haber cedido en Italia, el pasado miércoles, ante el Famila Schio en la decimotercera jornada de la Euroliga (73-59), en un duelo que gobernaron las transalpinas de principio a fin. Tras esa derrota, el Casademont se jugará el próximo martes su presencia en las eliminatorias directas, ante el colista del grupo, el AZS Lublin, en un choque donde el único resultado válido pasa por la victoria.

"Tenemos el foco muy puesto en el partido del martes", confiesa el entrenador del cuadro aragonés, Carlos Cantero. "No vamos a tirar el partido contra el Estudiantes. Sin embargo, lo vamos a afrontar de otra manera, ya que controlaremos el tema del minutaje para llegar el martes en las mejores condiciones posibles", anuncia el técnico, consciente de la importancia de superar a las polacas en la máxima competición continental. El premio, colarse entre los ocho mejores conjuntos de Europa.

En la Liga Femenina, el equipo de Carlos Cantero ocupa actualmente la segunda posición, con 15 triunfos conquistados, y tratará de mantenerle el pulso al Valencia Basket, ahora con 16 victorias –y un partido más– tras haber superado ayer a domicilio al Bembibre.

No se esperan facilidades del Estudiantes. Al contrario, el equipo madrileño es un bloque sólido y aguerrido, muy competitivo, que se ha instalado en la quinta posición con un solo triunfo de desventaja con el cuarto clasificado. "Es un conjunto que está jugando muy bien y que además llega bien al partido. Que ellas no tengan doble competición hace que lleguen mejor a este encuentro. En nuestro caso, el equipo está algo cansado, porque no hemos tenido día de descanso y venimos de viajar", explica el entrenador del conjunto aragonés.

En el choque de la primera vuelta, el Casademont se impuso al Estudiantes (71-75) con una sobresaliente actuación de Tanaya Atkinson (24 puntos), quien estuvo muy bien respaldada por Diallo y Fiebich –ambas con 10 tantos–. El equipo aragonés ganó en Madrid gracias a una gran remontada en el último cuarto: llegó a la media hora con una desventaja de 9 puntos, pero tumbó a su rival con un parcial de 15-28 en los últimos 10 minutos del encuentro.

La principal arma ofensiva de las madrileñas es Stephanie Mawuli, quien promedia 9,67 puntos por partido. Sin embargo, ha perdido a la que era su segunda mejor anotadora, María Eraunzetamurgil (9,33 tantos), que ha regresado recientemente al Valencia Basket –equipo que la había cedido al Estudiantes–. Por su parte, la belga Billie Massey es la mejor valorada de la plantilla, con 11,56 créditos de nota general por choque. En la plantilla del Estudiantes figura Gracia Alonso de Armiño, que la pasada temporada militó en el conjunto zaragozano.